Eyüpspor, Nihad Mujakic'i açıkladı!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden ikas Eyüpspor, Partizan forması giyen Bosna Hersekli futbolcu Nihad Mujakic'i 1 yıllığına kiraladı.

calendar 02 Temmuz 2025 18:10
Haber: AA, Fotoğraf: Imago
Eyüpspor, Nihad Mujakic'i açıkladı!
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ikas Eyüpspor, Bosna Hersekli futbolcu Nihad Mujakic'i renklerine bağladı.

Eflatun-sarılı kulüpten yapılan açıklamada, 27 yaşındaki stoperin kiralık transferi için Sırbistan temsilcisi Partizan ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.

2022-2024 yıllarında MKE Ankaragücü'nde forma giyen Mujakic, Süper Lig'de çıktığı 68 maçta 1 gol kaydetti.

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