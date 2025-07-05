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Eyüpspor, Emir Ortakaya'yı kiraladığını duyurdu!

Eyüpspor, Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Emir Ortakaya'yı kiralık olarak transfer ettiğini açıkladı.

calendar 05 Temmuz 2025 17:32
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Eyüpspor, Emir Ortakaya'yı kiraladığını duyurdu!
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Süper Lig'in etkili takımlarından Eyüpspor, yeni sezon için savunma takviyesini açıkladı.

Eyüpspor, Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Emir Ortakaya'yı kiraladığını videolu bir paylaşımla duyurdu. Emir Ortakaya'nın kiralık sözleşmesi 1 yıl olacak.

Fenerbahçe'ye Gençlerbirliği'nden transfer olan Emir Ortakaya, önceki sezonlarda Beerschot ve Westerlo ekiplerine kiralık olarak gönderilmişti.
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