Eyüpspor, Emir Ortakaya'yı kiraladığını duyurdu!

Süper Lig'in etkili takımlarından Eyüpspor, yeni sezon için savunma takviyesini açıkladı.
Eyüpspor, Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Emir Ortakaya'yı kiraladığını videolu bir paylaşımla duyurdu. Emir Ortakaya'nın kiralık sözleşmesi 1 yıl olacak.
Fenerbahçe'ye Gençlerbirliği'nden transfer olan Emir Ortakaya, önceki sezonlarda Beerschot ve Westerlo ekiplerine kiralık olarak gönderilmişti.
Eyüpspor, Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Emir Ortakaya'yı kiraladığını videolu bir paylaşımla duyurdu. Emir Ortakaya'nın kiralık sözleşmesi 1 yıl olacak.
Fenerbahçe'ye Gençlerbirliği'nden transfer olan Emir Ortakaya, önceki sezonlarda Beerschot ve Westerlo ekiplerine kiralık olarak gönderilmişti.