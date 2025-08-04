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Enzo Millot Arabistan yolunda

Atletico Madrid'in imza aşamasına geldiği ve adı Galatasaray ile de anılan Enzo Millot, Al Ahli ile sözlü anlaşma sağladı.

calendar 04 Ağustos 2025 15:04
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Enzo Millot Arabistan yolunda
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Stutgart oyuncusu Enzo Millot, yeni takımını Suudi Arabistan'da buldu.

Fabrizio Romano'nun haberine göre 23 yaşındaki oyuncu için Al AHli sürpriz bir şekilde teklifte bulundu ve anlaşmayı sağladı.

Millot'un İspanyol devlerinden Atletico Madrid'e transfer olması bekleniyordu, ancak Millot'un tercihi Al Ahli'den yana oldu.


Edinilen bilgilere göre Al Ahli, hem Stutgart hem de Millot ile sözlü anlaşmaları tam anlamıyla sağladı. Resmi imzanın önümüzdeki günlerde belirlenmesi bekleniyor.

GALATASARAY İLE ANILMIŞTI

Fransız oyuncu aynı zamanda Galatasaray ile de anılmıştı.

Sarı-kırmızılılar TFF'nin yaş kuralına uyması nedeni ile Enzo Millot'a ilgi göstermişti.

PERFORMANSI

Millot geçtiğimiz sezonda 43 maça çıktı ve 12 gol 8 asistlik katkıda bulundu.

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