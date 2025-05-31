31 Mayıs
Paris Saint-Germain-Inter
22:00
31 Mayıs
Rizespor-Hatayspor
5-2
31 Mayıs
Fenerbahçe-Konyaspor
2-1
31 Mayıs
A.Demirspor-Gaziantep FK
2-268'
31 Mayıs
Alanyaspor-Sivasspor
2-067'
31 Mayıs
Malaga-Burgos CF
0-1DA
31 Mayıs
Stroemsgodset-Hamarkameratene
0-3
31 Mayıs
Tromsoe-Vaalerenga
0-042'
31 Mayıs
Lillestroem-Egersund
1-0
31 Mayıs
Moss-Start
0-3
31 Mayıs
Odds Ballklubb-Aasane
1-0
31 Mayıs
Ranheim-Aalesund
2-1
31 Mayıs
Stabaek-Kongsvinger
2-2
31 Mayıs
Sogndal-Raufoss
2-2
01 Haziran
Bahia-Sao Paulo
00:30
01 Haziran
Vasco da Gama-Red Bull Bragantino
03:00
31 Mayıs
FC KTP-IFK Mariehamn
2-2
31 Mayıs
Haka-VPS
2-1
31 Mayıs
Oulu-SJK
2-2
31 Mayıs
HJK-KuPS Kuopio
0-069'
31 Mayıs
Kashiwa Reysol-Vissel Kobe
1-3
31 Mayıs
Gamba Osaka-Kashima Antlers
0-1
31 Mayıs
Coritiba-Avai FC
22:00
01 Haziran
Atletico GO-Goias
00:30
31 Mayıs
Sandvikens IF-Varbergs BoIS FC
2-1
31 Mayıs
Oergryte FF-Trelleborgs FF
2-0
31 Mayıs
Degerfors-Oesters IF
1-2
31 Mayıs
Elfsborg-Hammarby
0-2
31 Mayıs
Jeonbuk -Ulsan HD FC
3-1
31 Mayıs
FC Seoul-Jeju SK
1-3

En-Nesyri, bu sezon 30 gol barajına ulaştı!

Fenerbahçe'nin Faslı yıldızı Youssef En-Nesyri, bu sezonki 30. golünü Konyaspor karşısında attı.

calendar 31 Mayıs 2025 19:33
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
En-Nesyri, bu sezon 30 gol barajına ulaştı!
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Fenerbahçe'nin Faslı santrforu Youssef En-Nesyri, bu sezon 30. golünü kaydetti.

Maçın 82. dakikasında takımını öne geçiren golü kaydeden tecrübeli oyuncu, ligdeki 20. golüne ulaştı.

Tüm kulvarlarda gol sayısını 30'a yükselten En-Nesyri, Enner Valencia'nın ardından bu sayıya ulaşan ilk isim oldu.

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