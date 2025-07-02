Emir Ortakaya, Eyüpspor'a kiralandı!

Eyüpspor, Fenerbahçe'den Emir Ortakaya'yı kiraladığıını açıkladı.

calendar 02 Temmuz 2025 16:51
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Emir Ortakaya, Eyüpspor'a kiralandı!
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Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor, savunmasını güçlendirmek için ilk adımı attı. 

Eyüpspor, Fenerbahçe'den Emir Ortakaya'yı kiraladığıını açıkladı.

GEÇEN SEZON DA KİRALIKTI

Emir Ortakaya'nın Fenerbahçe ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor. Genç futbolcu, Fenerbahçe'ye transferinin ardından; Göztepe, Kocaelispor, Westerlo ve Beerschot'a kiralanmıştı.

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