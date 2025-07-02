Emir Ortakaya, Eyüpspor'a kiralandı!

Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor, savunmasını güçlendirmek için ilk adımı attı.



Eyüpspor, Fenerbahçe'den Emir Ortakaya'yı kiraladığıını açıkladı.



GEÇEN SEZON DA KİRALIKTI



Emir Ortakaya'nın Fenerbahçe ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor. Genç futbolcu, Fenerbahçe'ye transferinin ardından; Göztepe, Kocaelispor, Westerlo ve Beerschot'a kiralanmıştı.



