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Edin Visca için ayrılık yanıtı!

Edin Visca'nın menajeri Nedim Hrapovic, oyuncusu için çıkan Kocaelispor haberlerini yalanladı.

calendar 18 Temmuz 2025 11:43
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Edin Visca için ayrılık yanıtı!
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Trabzonspor forması giyen Edin Visca için transfer açıklaması geldi.

Visca'nın menajeri Nedim Hrapovic, oyuncusu için çıkan Kocaelispor haberlerini yalanladı.

Hrapovic, "Edin Visca, şu an sadece Trabzonspor'da yeni kupalar kazanmaya odaklı." dedi.

35 yaşındaki Visca'nın, Trabzonspor ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor. [Güne Bakış]

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