Eczacıbaşı'nda Hande Baladın ve Boskovic ile birlikte 4 oyuncu ayrıldı

Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı'nda oyuncular Tijana Boskovic, Hande Baladın, Naz Aydemir Akyol, Beyza Arıcı, Jovana Stevanovic ve Alexa Gray için veda töreni düzenledi.Türkiye'de kadın voleybolunun önemli ekiplerinden Eczacıbaşı Dynavit, 2024-2025 sezonunun ardından Eczacıbaşı Spor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Eczacıbaşı'nın ev sahipliğinde Ayazağa Spor Salonu'nda düzenlenen törenle 6 oyuncuya veda etti.Başkan Faruk Eczacıbaşı, Galatasaray ile oynanan play-off 3-4 etabı maçının ardından oyuncuların gözlerindeki yaşları gördüğünü belirterek,diye konuştu.Voleybol yöneticiliğini çeyrek asırdan fazla süredir yaptığını aktaran Eczacıbaşı, sözlerine şöyle devam etti:"Hala bazı ayrılıkları anlayamıyorum. Benim için en önemli şey, değerler. Hep birlikte taşıdığımız, çevremize aktarmaya çalıştığımız o değerler. Ve işte bu yüzden, kadın voleyboluna ve takımlarımıza verdiğimiz destek devam ediyor. Çünkü biz şuna inanıyoruz, kız çocukları yalnızca Türkiye'de değil, her yerde güçlü savaşçılardır; yarışır, mücadele eder ve iyi insanlar olurlar. Ve sizinle bir seçim yaptık. Bu değerleri taşıyıp yaymak. Şimdi bizden ayrılırken bu değerleri yanınızda götürmenizi, onları yaymaya devam etmenizi istiyoruz."Çok üzgün olduğunu vurgulayan Faruk Eczacıbaşı,ifadelerini kullandı.Eczacıbaşı Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Erdal Karamercan, takımdan ayrılan oyuncular dolayısıyla çok üzgün olduğunu vurguladı.Karamercan, takımdan ayrılan oyuncularla rakip de olsa görüşeceklerinin altını çizerek, "Maç öncesinde konuştuğumuzda, 'Aramızdan ayrılacaklardan takıma sevgilerini, takım arkadaşlarına takdirinizi ve oyuna imzanızı bırakın.' demiştim. Bunu yaptığınız için size sadece teşekkürlerimi sunabilirim. Çabanız sayesinde Eczacıbaşı ait olduğu Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmeye devam edecek. Öte yandan, Hüseyin Doğanyüz'e sezonun bitimine çok kısa bir süre kala bir takım verdik ve bu takımla sezonu tamamlamasını istedik. Hüseyin hocamız da kendisine verilen görevi layığıyla yerine getirerek, sizlerle iyi bir iletişim kurarak takımımızı başarıya taşıdı." değerlendirmesinde bulundu.Kulüp bünyesinde geçirdiği 30 yılda ilk kez aynı anda 6 oyuncu ile yollarını ayırdıklarını aktaran Erdal Karamercan, şöyle konuştu:"Açıkçası, oldukça üzgünüm. Hepinizle güzel birer ilişkimiz olduğu gibi, aramızdaki anlayışa bağlı olarak kızımız gibi gördüklerimiz de var. Bu nedenle gerçekten üzücü bir gün. Arkadaşlıklarımız, sevgimiz nerede olursanız olun her zaman baki, sahanın hangi tarafında olursanız olun dostluğumuz baki. Sizleri her zaman destekleyecek, ağlamak için bir omza ihtiyacınız olduğunuza sizler için omuz olacağız. Rüzgarın bizleri gelecekte nereye götüreceğini asla bilemeyiz. Son olarak tekrardan bana ve kulübe kattıklarınız için teşekkürlerimi sunuyor, önünüzdeki uzun hayatın keyfini çıkarmanızı, başarılar ve mutlulukla dolu olmasını diliyorum."Eczacıbaşı Spor Kulübü Genel Koordinatörü Ali Atalık ise oyunculara iyi dileklerini ileterek,değerlendirmesinde bulundu.Eczacıbaşı Dynavit'e veda eden Sırp voleybolcu Tijana Boskovic, turuncu-beyazlı kulübün hayatının unutulmaz bir parçası olarak kalacağını dile getirdi.Hislerini kelimelere dökmekte zorlandığını aktaran Boskovic,dedi.Eczacıbaşı'ndaki kariyer hikayesinin 2015'te başladığını hatırlatan 28 yaşındaki pasör çaprazı, şunları söyledi:"Daha 18 yaşında genç bir kızken başladı. Geçen her yıl boyunca elimden gelenin en iyisini vermeye çalıştım. Babam bugün burada benimle. Ailem, yıllar boyunca benim için hiç endişelenmedi çünkü burada iyi ellerde, güzel kalpli insanlarla olduğumu biliyorlardı. Burası benim ikinci evim, sizler ise ikinci ailem oldunuz. Bana gösterdiğiniz iyilik, saygı ve sevgi için minnettarım. Beni daha iyi bir insan yaptınız. Bu formanın altında da her zaman aynı sevgiyi, bağlılığı ve saygıyı göstermeye çalıştım. Bu sadece bir spor kariyeri değil, benim için hayatımın en değerli tecrübelerinden biriydi. Sayısız insanla tanıştım, birlikte çalışma fırsatı yakaladım. Eczacıbaşı, kalbimde her zaman çok özel bir yerde olacak. Kimse bunu benden alamaz. Bu kulüp, hayatımın unutulmaz bir parçası olarak kalacak."Uzun yıllar Eczacıbaşı'nda forma giyen Hande Baladın, güzel anılar yaşadığı kulübüne teşekkür ederek, şunları dile getirdi."Hiçbir zaman sahanın veda eden tarafında olacağımı düşünmemiştim. 2010 yılında bu kapıdan içeri adım attım ve o günden bu yana hep birlikte çok güzel anılar biriktirdik. Yanımda olan dostluklar, ömür boyu sürecek kadar kıymetliydi. Bu kulüpte emeği olan tüm çalışanlara, destekleri ve sevgileri için çok teşekkür ederim. Sizleri gerçekten çok seviyorum. Emeklerinizin üzerimdeki yeri çok büyük. Bugüne kadar birlikte çalıştığım tüm antrenörlere ve üzerimde emeği olan herkese teşekkür ederim. Bana bu kadar güzel anılar yaşattığınız için minnettarım. Hepinizin yeri kalbimde her zaman ayrı olacak. Sizleri çok seviyorum."Tecrübeli voleybolcu Naz Aydemir Akyol ise turuncu-beyazlı kulübün her zaman kendisi için özel bir yere sahip olacağını aktardı.Takım olarak bu sezon ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştıklarını belirten Naz Aydemir Akyol,görüşlerini paylaştı.Eczacıbaşı Dynavit'e 8 yılın ardından veda eden Beyza Arıcı ise şöyle konuştu:"Dile kolay 8 yıl, Eczacıbaşı Spor Kulübünden içeri girdiğimde 21-22 yaşlarındaydım. Vedalar her zaman çok zor. Bu yıllar boyunca kulüpte, sahanın içerisinde çok şey yaşadım. Formayı birlikte terlettiğim arkadaşlarıma ve bu kulüpte emeği olan herkese çok teşekkür ederim. O kadar içten kucaklandım ki burada, ömür boyu sürecek arkadaşlıklar kazandım. Gitmeye hazırdım fakat o gün geldiğinde ne kadar zor olduğunu anladım. Eczacıbaşı ailesinin bir parçası olmaktan dolayı gurur duyuyorum. Siz bize her şeyi verdiniz, biz de size elimizden gelenin en iyisini vermeye çalıştık. İkinci bir ailem oldunuz ve bu formayı her zaman gururla taşıdım. Her zaman kalbimde olacaksınız."Eczacıbaşı formasını iki sezon boyunca başarıyla terleten Jovana Stevanovic deifadelerini kullandı.Turuncu-beyazlı ekibin Kanadalı oyuncusu Alexa Gray ise kendisine destek olan takım arkadaşlarına ve teknik ekibe teşekkür ederek,diye konuştu.Törende söz alan Eczacıbaşı Dynavit'in kaptanı Simge Aköz, takıma veda eden arkadaşlarına kariyerlerinde başarılar diledi.Uzun yıllar omuz omuza mücadele ettiği takım arkadaşlarına veda ettiğini belirten tecrübeli libero,dedi.Eczacıbaşı ismini tüm takımın büyük bir gururla taşıdığını vurgulayan Simge Aköz,değerlendirmesinde bulundu.