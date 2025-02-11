Phoenix Suns yıldızı Kevin Durant, takas spekülasyonlarını geride bırakmaya hazır olduğunu açıkladı.



Phoenix Suns'un yıldız oyuncusu Kevin Durant, takas spekülasyonlarının gölgesinde geçen hareketli bir transfer döneminin ardından takımda kalmaya devam ettiğini ve parkeye dönmeye hazır olduğunu belirtti. Geçtiğimiz hafta, 15 kez All-Star seçilen Durant'in takas edilebileceği yönündeki söylentiler gündemi meşgul etmişti.



"Bu, işin bir parçası," diyen Durant, Pazartesi günü gerçekleştirilen antrenmanda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. "Bu ligde herkesin bir değiş tokuş malzemesi olabileceğini biliyorum. Bu yüzden oyuna odaklanıp sevdiğim sporu yapmaya devam etmek istiyorum. Bu işin doğasında var ve herkesin bunu anlaması gerekiyor."



Phoenix Suns, takas döneminde büyük hamleler yapmaktan kaçındı. Sadece memnuniyetsiz olduğu belirtilen pivot Jusuf Nurkic'i Charlotte Hornets'a gönderirken, takımın ana kadrosunu korudu. Durant, Devin Booker ve Bradley Beal üçlüsü, takımın Batı Konferansı'nda üst sıralara tırmanma mücadelesinde yoluna devam edecek.



Suns, şu anda 26 galibiyet ve 26 mağlubiyetle Batı Konferansı'nda Sacramento Kings ile 11. sırada yer alıyor. Durant ve Beal, takas söylentilerinin merkezinde yer aldı. Phoenix Suns genel menajeri James Jones, takas ihtimali hakkında net açıklamalardan kaçınarak süreci belirsiz bırakmıştı.



36 yaşındaki Durant, bilek burkulması nedeniyle son üç maçı kaçırdı ancak Salı günü Memphis Grizzlies karşılaşmasıyla parkeye dönmeyi umuyor. Suns, Durant'in oynamadığı maçlarda 2-11 gibi düşük bir galibiyet yüzdesine sahip.



Yıldız oyuncu, bu sezon maç başına ortalama 27 sayı üretirken, %52 şut yüzdesiyle ligin en etkili skorerleri arasında yer almaya devam ediyor. Durant, önümüzdeki sezon da Suns ile sözleşmesi olduğunu ve sözleşmesini tamamlamayı planladığını belirtti.



"Lig genelinde birçok takımın beni kadrosuna katmak istemesi kötü bir şey değil," diyen Durant, "Aynı şekilde, organizasyonumun da beni kadroda tutmak için mücadele vermesi veya takas seçeneklerini değerlendirmesi kötü bir durum değil. Bu, talep görmenin bir sonucu," ifadelerini kullandı.



