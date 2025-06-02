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Dimitris Giannakopoulos: "Böyle bir rezillik görmedim"

Panathinaikos Başkanı Dimitris Giannakopoulos, Olympiakos maçında yaşananların ardından açıklama yaptı.

calendar 02 Haziran 2025 09:44
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Dimitris Giannakopoulos: 'Böyle bir rezillik görmedim'
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Yunanistan Ligi final serisindeki ikinci maçında Olympiakos, pazar akşamı sahasında ağırladığı Panathinaikos'u mağlup etti ve seride durum 1-1'e geldi. Buna karşın saha dışı olaylar, saha içini tamamen gölgede bıraktı.

Maçı izlemek için üzerinde göndermeli bir tişörtle Olympiakos salonuna gelen Panathinaikos başkanı Dimitris Giannakopoulos, maçtan önce yaşanan gerginlikten dolayı salondan olaylı bir şekilde çıkarıldı. Tribünlerden 'kızına ve 12 yaşındaki oğluna küfredildiğini' söyleyen Giannakopoulos, bunun üzerine saha kenarında kontrolünü kaybetti.


Olympiakos Genel Menajeri Nikos Lepeniotis ise Giannakopoulos'un olaylar sırasında yanına gelip 'Git ve Angelopoulos'lara (Olympiakos'un sahipleri) ve Georgios'a (Bartzokas) söyle, onun gözünün önünde kızına t*cavüz edeceğim' dediğini iddia etti.

Panathinaikos başkanı Dimitris Giannakopoulos, olayların ardından sosyal medya aracılığıyla bir açıklama yayınladı.

Tüm salonun çocuklarına küfrettiğini söyleyen Giannakopoulos, Yunanistan devletine de tepki gösterdi:

"Yıllardır basketbolun içerisindeyim, daha önce hiç böyle bir rezilliğe tanık olmadım. Tüm salon tek bir ağızdan aileme ve çocuklarıma, yani bu hayattaki en kutsal varlıklarıma küfretti. Olympiakos'un başındakiler ise bu yaşananları kınamak yerine gösterdiğim tepkiden dolayı bana dava açtılar. Yaptıkları çok b*ktan bir hareket. Bundan dolayı yetkililer beni salondan çıkardılar. Olympiakos bu ülkede devlet olmuş. Tüm bu yaşananlardan sonra devlet işin içine dahil olacak mı göreceğiz."

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