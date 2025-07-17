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Deniz Öncü Çekya'da pistte

Milli motosikletçimiz Deniz Öncü, Dünya Moto2 Şampiyonası'nın 12. ayağında Çekya'da piste çıkacak.

calendar 17 Temmuz 2025 16:10
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Deniz Öncü Çekya'da pistte
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Milli motosikletçi Deniz Öncü, hafta sonu Dünya Moto2 Şampiyonası'nın Çekya etabında yarışacak.

Dünya Moto2 Şampiyonası'nda sezonun 12. ayağı Brno Pisti olarak da anılan Masaryk Pisti'nde 18-20 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Red Bull KTM Ajo takımı adına yarışan Deniz Öncü, organizasyonda yarın serbest antrenmanlara, 19 Temmuz Cumartesi günü sıralama yarışına çıkacak.

Genç milli motosikletçi, 20 Temmuz Pazar günü saat TSİ 13.15'te ise Çekya'da 18 turluk ana yarışta gaza basacak.

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