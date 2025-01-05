Chelsea'nin 2023 yazında Manchester City'den kadrosuna kattığı Cole Palmer, Londra ekibinde şu ana kadar sergilediği performansla ne kadar isabetli bir transfer olduğunu ortaya koydu.



Chelsea'deki ilk yılında geçen sezon 25 gol, 15 asistle 40 gole katkı sağlayan İngiliz yıldız, bu sezon da şimdiden 19 gole katkı sağladı.



Palmer, bu sezon süre bulduğu 22 maçta 13 gol attı ve 6 asist yaptı.



Chelsea, 22 yaşındaki futbolcunun bonservisi için geçen yıl Manchester City'ye 47 milyon euro bonservis bedeli ödemişti.



Güncel piyasa değeri 130 milyon euro olarak gösterilen Palmer'in Chelsea ile sözleşmesi 2033 yılına kadar devam ediyor.



