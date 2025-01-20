LA Clippers, yeni arenası Intuit Dome'u ilk kez ziyaret eden Los Angeles Lakers'ı 116-102 mağlup etti.



Norman Powell 22 sayıyla takımın en skorer ismi olurken, James Harden 21 sayı ve 12 asist kaydetti. Kawhi Leonard 19 sayıyla, Ivica Zubac ise 21 sayı ve 19 ribaundla galibiyete katkıda bulundu.



İki maçlık galibiyet serisi sona eren Lakers cephesinde LeBron James 25 sayı ve 11 asistle takımın en etkili ismiydi. Rui Hachimura 19 sayı ekledi. Anthony Davis, plantar fasiit nedeniyle tek maç kaçırdıktan sonra dönüşünde 16 sayı ve 10 ribaund ile oynadı.



Son çeyrekte oynamayan Leonard karşılaşmada 24 dakika süre alırken, bu sezon bu miktara ikinci kez ulaşmış oldu. Clippers yıldızı ayrıca, üçüncü çeyrekte kariyerinde 14 bin sayı barajını geçmeyi başardı.



Lakers Salı günü Washington Wizards'ı konuk ediyor. Clippers ise bu gece Chicago Bulls'a karşı oynayacak.



Gecenin diğer sonuçları:



Spurs 107-128 Heat

Nuggets 113-100 Magic

76ers 109-123 Bucks

Nets 101-127 Thunder

Bulls 102-113 Trail Blazers

Wizards 100-123 Kings



