Çağlar Söyüncü cezalı duruma düştü

Hakem Yasin Kol'a itirazları nedeniyle sarı kart gören Çağlar Söyüncü, cezalı duruma düştü.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Çağlar Söyüncü cezalı duruma düştü
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
04 Mayıs 2025 19:50
Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe, Beşiktaş'ı konuk etti.

Derbiye ilk 11'de başlayan Çağlar Söyüncü yaptığı faul sonrasında 37. dakikada sarı kart gördü.

Sarı-lacivertli futbolcu, Fenerbahçe'nin gelecek hafta oynayacağı Başakşehir maçında cezalı duruma düştü.

28 yaşındaki futbolcu bu sezon ilk kez kart cezası nedeniyle maç kaçıracak.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.