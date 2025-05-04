Çağlar Söyüncü cezalı duruma düştü

Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe, Beşiktaş'ı konuk etti.
Derbiye ilk 11'de başlayan Çağlar Söyüncü yaptığı faul sonrasında 37. dakikada sarı kart gördü.
Sarı-lacivertli futbolcu, Fenerbahçe'nin gelecek hafta oynayacağı Başakşehir maçında cezalı duruma düştü.
28 yaşındaki futbolcu bu sezon ilk kez kart cezası nedeniyle maç kaçıracak.
Derbiye ilk 11'de başlayan Çağlar Söyüncü yaptığı faul sonrasında 37. dakikada sarı kart gördü.
Sarı-lacivertli futbolcu, Fenerbahçe'nin gelecek hafta oynayacağı Başakşehir maçında cezalı duruma düştü.
28 yaşındaki futbolcu bu sezon ilk kez kart cezası nedeniyle maç kaçıracak.