Boluspor, kaleci Orkun Özdemir'i renklerine bağladı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Boluspor, kaleci Orkun Özdemir'i transfer etti.



Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, en son Gençlerbirliği forması giyen 30 yaşındaki kaleciyle 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.



Kariyerine Damlaspor altyapısında başlayan Özdemir'in daha sonra Beşiktaş, Dikilitaşspor ve İstanbul Başakşehir altyapılarında forma giydiği ifade edildi.



Özdemir'in, Fatih Karagümrük, Ümraniyespor ve Gençlerbirliği takımlarında da oynadığı kaydedildi.



