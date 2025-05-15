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Bilal Erdoğan, Fenerbahçe'de başkanlığa aday olacak mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bilal Erdoğan, Fenerbahçe'ye başkan olacağı yönündeki iddialar üzerine ilk kez konuştu.

calendar 15 Mayıs 2025 15:41 | Son Güncelleme Tarihi: 15 Mayıs 2025 15:47
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Bilal Erdoğan, Fenerbahçe'de başkanlığa aday olacak mı?
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Dünya Etnospor Birliği Başkanı ve Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan, Fenerbahçe Kulübü Başkanlığı'na aday olmayı düşünmediğini söyledi.

13. Uluslararası Fetih Kupası'nın tanıtım toplantısında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Erdoğan, sarı-lacivertli kulübün başkanlığı ile ilgili bir soruya, "Söz konusu bile değil, hiç işim olmaz. Ben tabii ki Fenerbahçeliyim ayrı mesele. Yıllardır şampiyon olamamaya üzülüyoruz ama benim bu işlerle ilgim, alakam yok." dedi.

Açıklamalarına devam eden Bilal Erdoğan "Biz okçuluğu, geleneksel sporumuzu canlandırmaya çalışıyoruz. 22 Mayıs'ta Etnospor Kültür Festivali'ne herkesi davet ediyoruz. Bizim kültür ve ihya işimiz var, nesillere mirasın aktarılması işimiz var. Şu anda benim öyle bir gündemim kesinlikle yok. İlerleyen dönemlerde de hiç ihtimal vermiyorum doğrusu. Benim Fenerbahçe yöneticiliğiyle ilgili gündemim yok." ifadelerini kullandı.


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