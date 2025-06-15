Beşiktaş, Salvatore Esposito için teklif yaptı!

Yeni sezon kadro hazırlıkları kapsamında Beşiktaş, transfer listesinde bulunan İtalyan orta saha oyuncusu için teklif yaptı.
Repubblica Palermo'nun haberine göre Beşiktaş, Salvatore Esposito için İtalyan ekibi Spezia'ya 10 milyon euro teklif etti.
İTALYA'DAN TALİPLERİ VAR!
İtalyan orta saha oyuncusu için memleketinden Bologna ve Palermo'nun da ilgisi var. Spezia kulübüne, Esposito için Bologna 5 milyon euro, Palermo ise 4 milyon euro önerdi.
ANAHTAR İSİM!
Salvatore Esposito, bu sezon süre aldığı 37 maçta gösterdiği 7 gol, 10 asistlik performansla Spezia'nın Serie A'ya çıkmasında önemli pay sahibi olmuştu.
Repubblica Palermo'nun haberine göre Beşiktaş, Salvatore Esposito için İtalyan ekibi Spezia'ya 10 milyon euro teklif etti.
İTALYA'DAN TALİPLERİ VAR!
İtalyan orta saha oyuncusu için memleketinden Bologna ve Palermo'nun da ilgisi var. Spezia kulübüne, Esposito için Bologna 5 milyon euro, Palermo ise 4 milyon euro önerdi.
ANAHTAR İSİM!
Salvatore Esposito, bu sezon süre aldığı 37 maçta gösterdiği 7 gol, 10 asistlik performansla Spezia'nın Serie A'ya çıkmasında önemli pay sahibi olmuştu.
HER GÜN EK 1 MİLYON TL! 5 saniyede doldurun, bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<