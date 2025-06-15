Beşiktaş, Salvatore Esposito için teklif yaptı!

Beşiktaş, Salvatore Esposito için kulübü Spezia'ya bonservis bedeli olarak 10 milyon euro teklif etti.

calendar 15 Haziran 2025 14:23 | Son Güncelleme Tarihi: 15 Haziran 2025 15:22
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Beşiktaş, Salvatore Esposito için teklif yaptı!
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Yeni sezon kadro hazırlıkları kapsamında Beşiktaş, transfer listesinde bulunan İtalyan orta saha oyuncusu için teklif yaptı.

Repubblica Palermo'nun haberine göre Beşiktaş, Salvatore Esposito için İtalyan ekibi Spezia'ya 10 milyon euro teklif etti.

İTALYA'DAN TALİPLERİ VAR!

İtalyan orta saha oyuncusu için memleketinden Bologna ve Palermo'nun da ilgisi var. Spezia kulübüne, Esposito için Bologna 5 milyon euro, Palermo ise 4 milyon euro önerdi.

ANAHTAR İSİM!

Salvatore Esposito, bu sezon süre aldığı 37 maçta gösterdiği 7 gol, 10 asistlik performansla Spezia'nın Serie A'ya çıkmasında önemli pay sahibi olmuştu. 
 

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