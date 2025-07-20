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Beşiktaş'a sambacı stoper!

Beşiktaş, Brezilyalı stoper Tuta için kulübü Eintracht Frankfurt ile resmi temaslara geçmeye hazırlanıyor.

calendar 20 Temmuz 2025 09:53 | Son Güncelleme Tarihi: 20 Temmuz 2025 09:58
Haber: Sabah, Fotoğraf: Imago
Beşiktaş'a sambacı stoper!
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Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, savunma hattını güçlendirmek için rotasını Almanya'ya çevirdi.

Siyah beyazlılar, Bundesliga temsilcisi Eintracht Frankfurt'ta forma giyen Brezilyalı stoper Tuta'yı gündemine aldı. 26 yaşındaki futbolcu asıl mevkisi olan stoperin yanı sıra sağ bek ve ön libero pozisyonlarında da görev alabiliyor. Çok yönlülüğüyle dikkat çeken Tuta, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in sistemine uygun bir profil olarak değerlendiriliyor.

PAZARLIKLAR BAŞLADI

Frankfurt ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan başarılı oyuncunun transferi için siyah-beyazlı yönetim nabız yoklamaya başladı. Yönetim, hem kulübüyle yapılacak pazarlıklar hem de oyuncunun talepleri doğrultusunda resmi temaslara hazırlanıyor. Geçtiğimiz sezon Alman ekibiyle Bundesliga ve Avrupa kupalarında istikrarlı bir performans sergiledi. Toplamda Alman ekibiyle 187 maça çıkan Brezilyalı yıldız 10 gol, 3 asist katkısı yaptı.


Savunmadaki sertliği ve oyun kurma becerisiyle ön plana çıkan 26 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak isteyen Beşiktaş, bu transferle hem defans hattını derinleştirmek hem de rotasyon gücünü artırmak istiyor.

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