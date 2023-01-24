Beşiktaş'a Hollanda'dan iki isim!

Beşiktaş'ın, PSV forması giyen orta saha Joey Veerman ve stoper Andre Ramalho ile ilgilendiği belirtildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Beşiktaş'a Hollanda'dan iki isim!
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24 Ocak 2023 19:54
Transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş, gündemine PSV Eindhoven'dan iki ismi gündemine aldı.

HEDEFTE PSV'DEN İKİ İSİM VAR

beIN Sports'un haberine göre, Beşiktaş, PSV'de forma giyen Joey Veerman'ı kadrosuna katmak istiyor.

Siyah-beyazlılar, Veerman'ın kiralık transferi için PSV ile temaslarda bulunuyor.

Beşiktaş'ın 24 yaşındaki futbolcunun transferi için toplamda 3 milyon euro'yu gözden çıkardığı aktarıldı.

Öte yandan Hollanda basını, Beşiktaş'ın PSV'den diğer hedefinin stoper Andre Ramalho olduğunu duyurdu.

Hollanda basınında yer alan haberde, siyah-beyazlıların Veermen'in dışında Ramalho'yla da ilgilendiği belirtildi.

İKİ FUTBOLCUNUN PERFORMANSLARI

PSV'de bu sezon 27 maça çıkan Veermen, 7 gol, 5 asistlik performans ortaya koydu. 30 yaşındaki stoper Ramalho ise 23 karşılaşmada forma giydi.

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