Beşiktaş'a Afimico Pululu müjdesi!

Beşiktaş, Jagiellonia'nın golcüsü Afimico Pululu'yu kadrosuna katmak için pazarlık masasına oturdu.

calendar 13 Haziran 2025 08:13
Haber: Sabah, Fotoğraf: Imago
Beşiktaş'a Afimico Pululu müjdesi!
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Beşiktaş, hücum hattını güçlendirmek için transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Siyah beyazlılar, Polonya'da Jagiellonia Bialystok'ta oynayan Afimico Pululu için girişimlerini hızlandırdı.

Daha önce verdiği bir röportajda iyi bir teklif gelmesi halinde takımdan ayrılacağının altını çizen 26 yaşındaki Kongolu santrforun transferini bir an önce sonuçlandırmak isteyen Beşiktaş, Polonya ekibiyle görüşmelerini sürdürüyor.



KONTRATININ SON YILINA GİRDİ

Jagiellonia, sözleşmesinin son yılına giren ve serbest kalma maddesi bulunan Pululu için 3 ila 4 milyon euro arasında bir ücret talep ediyor.

Siyah beyazlı yönetimin bu parayı düşürmek için kıran kırana bir pazarlık yaptığı ve bu pazarlıklarda da önemli bir mesafe kat ettiği öğrenildi.

PERFORMANSI

1.75 boyundaki başarılı forvet, geçen sezon boy gösterdiği 53 karşılaşmada 21 gol, 4 asistle yıldızını parlattı. Pululu, santrforun yanı sıra sol kanatta da görev alabiliyor. 


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