Aydın filesine taze kan; Azra Kaya

Aydın Büyükşehir Belediyespor, altyapısından yetişen 18 yaşındaki smaçör Azra Kaya ile sözleşme imzaladı.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Aydın filesine taze kan; Azra Kaya
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17 Nisan 2025 12:52
Sultanlar Ligi ekiplerinden Aydın Büyükşehir Belediyespor, altyapısından yetişen 18 yaşındaki smaçör Azra Kaya ile profesyonel sözleşme imzaladı.

Mavi-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "O artık A takımımızın bir parçası. 18 yaşına bastığı anda hayatının en özel imzalarından ilkini attı. Azra Kaya, A takımımıza yükselerek ilk profesyonel sözleşmesini imzaladı. Bu imza sadece bir kağıda atılan imza değil, hayallerin, emeğin ve inancın karşılığı. Yolu açık, başarılarla dolu olsun" ifadelerine yer verildi.

Öte yandan Aydın temsilcisi Angela Leyva ve Hilary Johnson'dan sonra Berka Buse Özden, Defne Başyolcu, Cansu Aydınoğulları, İrem Nur Özsoy ve Zeynep Sude Demirel ile yollarını ayırdı.
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