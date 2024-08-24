Antalyaspor'da Townsend transferine Bytyqi engeli

Transfer sezonuna tahtası kapalı olarak giren ve 7 Ağustos'ta engeli kaldıran Antalyaspor, 7 gün sonra yeni bir ceza daha alarak, transfer çalışmalarını durdurdu.



7 günlük süre içerisinde Thalisson, Kenan Piric, Soner Dikmen, Abdullah Yiğiter, Emrecan Uzunhan, Braian Samudio, Moussa Djenepo ve son dakikalarda Adolfo Gaich'in lisansını çıkaran Antalyaspor'da resmi sözleşmeye imza atılmasına karşın Andros Townsend'in lisansı için zaman yetmedi.



TFF'DEN OLUMSUZ KARŞILIK



Bütün işlemleri yapılan ve sadece onayı eksik kalan Townsend'in lisansının çıkmasına kısa süre kala Zymer Bytyqi'ye olan borç sebebiyle yeni bir transfer engeli daha alan Antalyaspor, konuyu Türkiye Futbol Federasyonu'na taşıdı. Yapılan yoğun görüşmelerin ardından Türkiye Futbol Federasyonu, FIFA'dan gelen engel sebebiyle lisans işlemlerine onay vermezken, Antalyaspor da hedef değiştirerek, alacaklı olan Zymer Bytyqi'nin kapısını çaldı.



1.7 MİLYON EURO ÖDENMESİ GEREKİYOR



Bytyqi'nin FIFA'ya şikayetinin ardından 1.7 milyon Euro'luk bir borçla karşı karşıya kalan Antalyaspor, Kosovalı futbolcuya anlaşma teklifinde bulundu. 1.7 milyon Euro için ödeme planı sunan Kırmızı-Beyazlıların umutları, gelen olumsuz yanıtla suya düştü.



ÖDEME PLANINI KABUL ETMEDİ



Zymer Bytyqi'nin ödeme planını kabul etmemesinin ardından Antalyaspor'un Andros Townsend'in lisansını çıkarmak için 1.7 milyon Euro'yu kısa zamanda ödemesi dışında başka bir çaresi kalmadı. Henüz hiçbir kulüple anlaşmayan Bytyqi'nin bir transfere imza atması halinde Antalyaspor'un ödemesi gereken tutarın da düşmesi bekleniyor. 1 hafta içerisinde başka cezaların da gelmesi beklenen Antalyaspor'da bu sürede ödeme yapılmaması halinde Townsend'in lisansı çıkarılamayacak.



700 BİN EURO'LUK ANLAŞMA



Hali hazırda lisansı çıkmamasına rağmen Antalyaspor'un futbolcusu olan ve 700 bin Euro civarında bir maaş ile anlaşma sağlanan Townsend'a karşı sözleşmesinde yer alan yükümlülüklerin yerine getirilmesi gerekiyor. Son ana kadar tüm girişimlerini yapmayı planlayan Kırmızı-Beyazlılar, transfer engelinin kaldırılamaması halinde Tonwsend'e sözleşme feshi teklifinde bulunabileceği de gelen haberler arasında yer aldı. [Kaynak: Lider Gazete]





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