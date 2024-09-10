Antalyaspor, son olarak Suudi ekibi Al-Ahli'nin formasını giyen Ezgjan Alioski'ye resmi teklif yaptı.



Ligimizde Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen Makedon sol bek serbest statüde bulunuyor.



PERFORMANSI



2022-2023 sezonunda Fenerbahçe'de 26 maçta forma giyip 1 gol 1 asist yapan Alioski, Al- Ahli'ye döndükten sonra sadece 4 maçta forma şansı bulabilmişti.



Kuzey Makedonya milli takımının da formasını terleten deneyimli sol bek toplam 76 kez milli formayı giydi. Alioski'nin milli takımda 11 gol 9 asisti bulunuyor.



Son olarak 7 Eylül tarihinde Kuzey Makedonya'nın Faroe Adaları ile oynadığı maçta ikinci yarıda oyuna dahil olmuştu.



(Yağız Sabuncuoğlu)





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