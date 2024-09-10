Antalyaspor, Alioski'yi istiyor

Antalyaspor, serbest statüde bulunan Makedon sol bek Ezgjan Alioski'ye resmi teklif yaptı.

, Fotoğraf; Twitter
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Antalyaspor, Alioski'yi istiyor
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10 Eylül 2024 15:16
Antalyaspor, son olarak Suudi ekibi Al-Ahli'nin formasını giyen Ezgjan Alioski'ye resmi teklif yaptı.

Ligimizde Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen Makedon sol bek serbest statüde bulunuyor.

PERFORMANSI

2022-2023 sezonunda Fenerbahçe'de 26 maçta forma giyip 1 gol 1 asist yapan Alioski, Al- Ahli'ye döndükten sonra sadece 4 maçta forma şansı bulabilmişti.

Kuzey Makedonya milli takımının da formasını terleten deneyimli sol bek toplam 76 kez milli formayı giydi. Alioski'nin milli takımda 11 gol 9 asisti bulunuyor.

Son olarak 7 Eylül tarihinde Kuzey Makedonya'nın Faroe Adaları ile oynadığı maçta ikinci yarıda oyuna dahil olmuştu.

(Yağız Sabuncuoğlu)

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