Antalyaspor, son olarak Suudi ekibi Al-Ahli'nin formasını giyen Ezgjan Alioski'ye resmi teklif yaptı.
Ligimizde Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen Makedon sol bek serbest statüde bulunuyor.
PERFORMANSI
2022-2023 sezonunda Fenerbahçe'de 26 maçta forma giyip 1 gol 1 asist yapan Alioski, Al- Ahli'ye döndükten sonra sadece 4 maçta forma şansı bulabilmişti.
Kuzey Makedonya milli takımının da formasını terleten deneyimli sol bek toplam 76 kez milli formayı giydi. Alioski'nin milli takımda 11 gol 9 asisti bulunuyor.
Son olarak 7 Eylül tarihinde Kuzey Makedonya'nın Faroe Adaları ile oynadığı maçta ikinci yarıda oyuna dahil olmuştu.
(Yağız Sabuncuoğlu)
Ligimizde Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen Makedon sol bek serbest statüde bulunuyor.
PERFORMANSI
2022-2023 sezonunda Fenerbahçe'de 26 maçta forma giyip 1 gol 1 asist yapan Alioski, Al- Ahli'ye döndükten sonra sadece 4 maçta forma şansı bulabilmişti.
Kuzey Makedonya milli takımının da formasını terleten deneyimli sol bek toplam 76 kez milli formayı giydi. Alioski'nin milli takımda 11 gol 9 asisti bulunuyor.
Son olarak 7 Eylül tarihinde Kuzey Makedonya'nın Faroe Adaları ile oynadığı maçta ikinci yarıda oyuna dahil olmuştu.
(Yağız Sabuncuoğlu)
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