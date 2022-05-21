Anadolu Efes, üst üste şampiyon olan 10. takım

THY EuroLeague'de Real Madrid'i geçerek şampiyon olan Anadolu Efes, bu başarıyı üst üste tekrarlayan 10. takım oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Anadolu Efes, üst üste şampiyon olan 10. takım
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21 Mayıs 2022 22:14
Anadolu Efes, Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda üst üste iki kez şampiyonluğa ulaşan 10. takım olmayı başardı.

1958'den bu yana düzenlenen "Kupa 1"de Anadolu Efes'in yanı sıra ASK Riga, Real Madrid, Varese, Cantu, Cibona Zagreb, Milano, Jugoplastika, Maccabi Tel Aviv ve Olympiakos art arda 2 şampiyonluk elde etti.

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