Alanyaspor, Ömer Şişmanoğlu'nu transfer ediyor

Spor Toto Süper Lig'de yeni sezon öncesi transferde henüz hiç bir isme imza attırmayan Alanyaspor, tecrübeli golcü Ömer Şişmanoğlu'nu açıklamaya hazırlanıyor.



Kayserispor, Antalyaspor, Eskişehirspor, Beşiktaş, Konyaspor, Göztepe, Yeni Malatya, BB Erzurumspor, Tuzlaspor ve son olarak Denizlispor'da forma giyen golcü oyuncu Ömer Şişmanoğlu, transfer görüşmesi için Alanya'da bulunuyor.



Bir süredir Alanyaspor ile adı anılan Ömer Şişmanoğlu'nun geçtiğimiz yıllarda da transferde ismi geçmiş ancak turuncu yeşilli formayı giyememişti.



32 yaşındaki santraforun bu kez turuncu yeşilli formaya yakın olduğu ve transferin imza aşamasına geldiği iddia edildi.



Ömer, geçen sezon 1. Lig'de Denizlispor formasıyla 26 maçta 13 gol kaydetti. [Alanya Postası]





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ