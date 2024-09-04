Adrien Rabiot için Suudi Arabistan'dan dev teklif

Bonservisi elinde bulunan Fransız yıldız Adrien Rabiot'a Suudi Arabistan ekiplerinden Al Nassr, dev bir teklifte bulundu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Adrien Rabiot için Suudi Arabistan'dan dev teklif
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04 Eylül 2024 14:24
Suudi Arabistan ekiplerinden Al Nassr, bonservisi elinde bulunan Fransız yıldız Adrien Rabiot'a dev bir teklifte bulundu.

Corriere dello Sport'un haberine göre; Al Nassr, Adrien Rabiot'ya yıllık 20 milyon euro kazanacağı bir teklif yaptı. Haberde Suudi ekibinin bu transfer için büyük çaba sarf ettiği ifade edildi.

Öte yandan 8 yabancısıyla yabancı oyuncu hakkını dolduran Al Nassr'ın Rabiot için bir oyuncuyla yollarını ayırması gerektiği belirtilirken, henüz bu ismin kimin olduğuna dair bir detaya ulaşılamadığı belirtildi.

JUVE'DEKİ MAAŞI

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de gündeminde olan Fransız futbolcu, Juventus'ta 7.5 milyon euro maaş alıyordu. Sözleşmesinin sona ermesiyle boşa çıkan 29 yaşındaki orta saha henüz bir takım ile anlaşma sağlayamadı. 

Piyasa değeri 35 milyon euro olarak gösterilen tecrübeli oyuncu, 2019-2024 yılları arasında oynadığı Juventus'ta 212 maça çıktı ve 22 gol, 15 asist yaptı. 
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