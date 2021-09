Adrien Moerman: 'Şu an YouTube'taki en iyi içerik; A Padlock in Cologne!'

Anadolu Efes'in Fransız yıldızı Adrien Moerman, yeni başlayacak EuroLeague sezonu öncesi Sporx'ten Hakan Celep'e açıklamalarda bulundu.



İşte Moerman ile yaptığımız keyifli röportaj:



Geçen sezon yakalanan şampiyonluklardan sonra bu sezon bu ünvanları korumanız beklenecek. Artık Anadolu Efes, EuroLeague takımları açısından da 'altın standart' konumunda. Sence şampiyon olmak mı zor, korumak mı?



Bence yeniden şampiyon olmak her zaman daha zordur. EuroLeague takımları bu sezon bizi hedef alacaklar. Biz de aynı oyuncular, aynı enerji ve aynı istek olacak. Unvanımızı korumak isteyeceğiz. Bunun için daha çok çabalayacağız.



EuroLeague finali kaybetmiş ve sonra kazanmış bir oyuncu olarak, mantalitede zihinsel olarak bir değişiklik oluyor mu?



Elbette. İlk kez finale çıktığımda çok stresliydim. Kariyerim boyunca bunu istemiştim. Çok heyecanlıydım. Günün sonunda kaybetmiştik. İkinci kez finale çıktığımda neler olacağını biliyordum. Hazırdım. Stres, heyecan yoktu. Kazanmak için yanıp tutuşuyordum. Bir oyuncu için bir finali ilk kez oynamak zordur. İkinci kez daha kolay olur.



"DAHA İYİ OYNAMANIN YOLUNU BULUYORSUN"



Anadolu Efes bir sezona daha kadrosunu koruyarak başlıyor. EuroLeague'de kadro istikrarını koruyan takımlar başarıya hep daha yakın olmuştur. Bu durumu nasıl yorumluyorsun?



Birbirimizi tanıyoruz, biliyoruz. Birlikte birçok maç yaşadık, birçok tecrübe edindik. Takım da, koç da, kulüp de bu birliktelikten memnun. Herkes için hayat daha kolay. Antrenmanlar, hazırlıklar daha kolay ama detaylı oluyor.



Her oyuncu zaman geçtikçe oyununu değiştirir, farklı yönlere odaklanır. Sen artık olgunlaşan bir oyuncu olarak kendini nasıl tanımlıyorsun?



Daha tecrübeli, oyunu daha iyi anlar hale geliyorsun. Ribauntlar konusunda daha tecrübeli, hangi şutu atman gerektiği konusunda daha seçici oluyorsun. Zaman geçiyor ve sen daha iyi oynamanın yollarını buluyorsun.



"ŞU AN YOUTUBE'TAKİ EN İYİ İÇERİK"



Anadolu Efes'in Final Four'da yaşananları anlattığı 'A Padlock In Cologne' belgeselinde en sevdiğin sahneler hangileriydi?



Bence tüm Final Four harikaydı. Şu an YouTube'ta izleyeceğiniz en iyi film bu bence. Tüm oyuncuların, antrenörlerin duygularını, heyecanlarını görüyorsunuz. Umarım bu yıl devamını çekebiliriz.



Yıllar geçse bile asla hafızandan çıkmayacak Final Four ve şampiyonluk anıları var mı? Hangileri...



EuroLeauge ve Türkiye Ligi'ni kazandık ama bunu taraftarımız ile paylaşamadık. Onlar bu yolda her zaman yanımızdaydılar aslında. Mesajlar gönderdiler, bizi mutlu ettiler, motive ettiler. Onlarla paylaşmak isterdim aslında.



"ANADOLU EFES TARAFTARI EKSTRA GÜÇ VERİYOR"



Uzun bir süre sonra Anadolu Efes taraftarları yüzde 50 de olsa salona geri dönecekler. Tekrar seyirci önünde oynayacak olmak nasıl hissettiriyor? Anadolu Efes taraftarına bir mesajın var mı?



Bence harika olacak. Geçen sezon başarılıydık. Onlar bizi her maç daha iyi oynamaya zorluyorlardı. Bize ekstra enerji veriyorlardı. Anadolu Efes taraftarı işler kötü gitse, kaybetseniz bile sizi her zaman destekleyen, ayağa kaldıran bir güçtür. Onlar aslında bu şampiyonlukların en önemli parçasıydı.