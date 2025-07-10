Haber Tarihi: 10 Temmuz 2025 14:02 - Güncelleme Tarihi: 10 Temmuz 2025 14:02

Chobani Yoğurt Sahibi Hamdi Ulukaya Kimdir, Serveti Ne Kadar? Chobani Fenerbahçe'ye Sponsor Oldu

Fenerbahçe, stadyum isim sponsorluğu ve Futbol A takımı Avrupa forma göğüs sponsorluğu için Chobani şirketi ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

Chobani Yoğurt Sahibi Hamdi Ulukaya Kimdir, Serveti Ne Kadar? Chobani Fenerbahçe'ye Sponsor Oldu
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Fenerbahçe, stadyum isim sponsorluğu ile Futbol A Takımı'nın Avrupa forma göğüs sponsorluğu için Chobani şirketiyle görüşmelere başlandığını resmen duyurdu.

Hamdi Ulukaya Kimdir?

Chobani, dünyanın en büyük yoğurt üreticilerinden biri olarak biliniyor ve bu başarının ardında Erzincan Kemahlı iş insanı Hamdi Ulukaya'nın azmi ve vizyonu yatıyor. 1972 yılında Erzincan'ın İliç ilçesine bağlı Çalıköy'de dünyaya gelen Ulukaya, ilkokul ve lise eğitimini Erzincan'da tamamladıktan sonra Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde eğitimine devam etti. 1994 yılında İngilizce öğrenmek için ABD'ye gitti ve 2005 yılında New York'ta kapatılmış bir Kraft tesisini satın alarak Chobani'yi kurdu.

Ulukaya, kısa sürede Yunan yoğurdu pazarında lider konuma gelerek milyar dolarlık bir servetin sahibi oldu. Hamdi Ulukaya, sadece iş dünyasındaki başarılarıyla değil, aynı zamanda mülteci hakları ve hayırseverlik faaliyetleriyle de tanınıyor. 2016 yılında "The Giving Pledge" kampanyasına katılarak servetinin büyük bir kısmını hayır işlerine bağışlama sözü verdi. Bu anlamda Hamdi Ulukaya, sadece bir iş insanı değil, aynı zamanda toplumsal sorumluluk sahibi bir lider olarak da öne çıkıyor.

Hamdi Ulukaya'nın Serveti Ne Kadar?

Chobani'nin kurucusu Hamdi Ulukaya'nın serveti, Forbes dergisinin son verilerine göre 2.4 milyar dolar civarında. Bu rakam, Hamdi Ulukaya'yı dünyanın en zengin Türk iş insanlarından biri yapıyor. Chobani'nin sürekli büyümesi ve global pazardaki etkinliği, Hamdi Ulukaya'nın servetinin de artış göstermesinde önemli bir rol oynuyor. Özellikle sağlıklı beslenmeye yönelik artan talep, Chobani'nin ürünlerine olan ilgiyi artırarak şirketin finansal başarısını pekiştiriyor.

Chobani Fenerbahçe'ye Sponsor Oldu

Fenerbahçe camiasını heyecanlandıran bir gelişme yaşandı! Sarı lacivertli kulüp, stadyum isim sponsorluğu ve Futbol A Takımı'nın Avrupa forma göğüs sponsorluğu için dünyaca ünlü Amerikan yoğurt şirketi Chobani ile görüşmelere başlandığını resmen duyurdu. Bu sponsorluk anlaşması, Fenerbahçe'nin finansal gücünü artıracak önemli bir adım olarak görülüyor. Fenerbahçe yönetimi, Chobani ile prensip anlaşmasına vardığını belirtirken, resmi rakamlar henüz paylaşılmadı. Ancak bu sponsorluk, Fenerbahçe'nin Avrupa arenasında daha güçlü bir konumda yer almasına katkı sağlayacağı düşünülüyor.

Sponsorluk Detayları ve Fenerbahçe'ye Katkıları

Chobani'nin Fenerbahçe'ye sponsor olması, kulübün hem yurt içinde hem de yurt dışında marka değerini artıracak stratejik bir hamle. Stadyum isim sponsorluğu, Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nun adının bir süre Chobani ile anılması anlamına gelecek. Bu durum, Chobani markasının Türkiye pazarındaki bilinirliğini de artıracak. Ayrıca, Futbol A Takımı'nın Avrupa forma göğüs sponsorluğu, Fenerbahçe'nin UEFA müsabakalarında Chobani logosunu taşımasıyla uluslararası alanda geniş bir kitleye ulaşmasını sağlayacak. Bu sponsorluk, Fenerbahçe'nin transfer bütçesine ve genel mali yapısına olumlu yönde etki ederek, kulübün sportif başarılarına da katkı sunma potansiyeli taşıyor.
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