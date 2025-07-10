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Fenerbahçe'ye yeni sponsor!

Fenerbahçe, stadyum isim sponsorluğu ve Futbol A takımı Avrupa forma göğüs sponsorluğu için Chobani ile görüşmelere başlandığını açıkladı.

calendar 10 Temmuz 2025 13:31
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'ye yeni sponsor!
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Fenerbahçe, stadyum isim sponsorluğu ve Futbol A takımı Avrupa forma göğüs sponsorluğu için Chobani ile görüşmelere başlandığını açıkladı.

Fenerbahçe'den KAP'a yapılan açıklama şu şekilde:

"Şirketimiz, stadyum isim sponsorluğu ve Futbol A takımı Avrupa forma göğüs sponsorluğu için Chobani şirketi ile görüşmelere başlamıştır."

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