Fenerbahçe'ye yeni sponsor!

Fenerbahçe, stadyum isim sponsorluğu ve Futbol A takımı Avrupa forma göğüs sponsorluğu için Chobani ile görüşmelere başlandığını açıkladı.
Fenerbahçe'den KAP'a yapılan açıklama şu şekilde:
"Şirketimiz, stadyum isim sponsorluğu ve Futbol A takımı Avrupa forma göğüs sponsorluğu için Chobani şirketi ile görüşmelere başlamıştır."
Fenerbahçe'den KAP'a yapılan açıklama şu şekilde:
"Şirketimiz, stadyum isim sponsorluğu ve Futbol A takımı Avrupa forma göğüs sponsorluğu için Chobani şirketi ile görüşmelere başlamıştır."