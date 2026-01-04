04 Ocak
Leeds United-M. United
1-1
04 Ocak
Sheffield United-Oxford United
0-0ERT
04 Ocak
Güney Afrika-Kamerun
22:00
04 Ocak
Rio Ave-Casa Pia AC
18:30
04 Ocak
Santa Clara-FC Porto
21:00
04 Ocak
Alverca-Famalicao
23:30
04 Ocak
Birmingham City-Coventry City
3-2
04 Ocak
QPR-Sheffield Wednesday
3-0
04 Ocak
Blackburn Rovers-Charlton Athletic
18:00
04 Ocak
PSG-Paris FC
22:45
04 Ocak
Bristol City-Preston North End
18:00
04 Ocak
Derby County-Wrexham
18:00
04 Ocak
Hull City-Watford
0-0ERT
04 Ocak
Middlesbrough-Southampton
18:00
04 Ocak
Millwall-Swansea City
18:00
04 Ocak
Norwich City-Stoke City
18:00
04 Ocak
Fas-Tanzanya
19:00
04 Ocak
Lorient-Metz
19:15
04 Ocak
Everton-Brentford
18:00
04 Ocak
Alaves-Real Oviedo
20:30
04 Ocak
Fulham-Liverpool
18:00
04 Ocak
Newcastle-C.Palace
18:00
04 Ocak
Tottenham-Sunderland
18:00
04 Ocak
M.City-Chelsea
20:30
04 Ocak
Sevilla-Levante
0-3
04 Ocak
Real Madrid-Real Betis
18:15
04 Ocak
Mallorca-Girona
20:30
04 Ocak
Le Havre-Angers
19:15
04 Ocak
Real Sociedad-Atletico Madrid
23:00
04 Ocak
Lazio-SSC Napoli
0-2
04 Ocak
Fiorentina-Cremonese
0-0DA
04 Ocak
Verona-Torino
20:00
04 Ocak
Inter-Bologna
22:45
04 Ocak
Marsilya-Nantes
0-1DA
04 Ocak
Brest-Auxerre
19:15
04 Ocak
Portsmouth-Ipswich Town
0-0ERT

Trabzonspor, Galatasaray maçı kamp kadrosunu açıkladı!

Turkcell Süper Kupa yarı finalinde Galatasaray ile karşılaşacak Trabzonspor kamp kadrosunu açıkladı.

calendar 04 Ocak 2026 15:57 | Son Güncelleme Tarihi: 04 Ocak 2026 16:12
Haber: Sporx.com
Trabzonspor, Galatasaray maçı kamp kadrosunu açıkladı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Trabzonspor, 5 Ocak Pazartesi günü Gaziantep'te oynanacak Turkcell Süper Kupa yarı finali öncesi Galatasaray maçı için kamp kadrosunu açıkladı.

Bordo-mavililerde final karşılaşması öncesi çok sayıda önemli eksik bulunuyor. Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Rayyan Baniya, Stefan Savic, Mustafa Eskihellaç, Okay Yokuşlu ve Edin Visca kadroda yer almadı.

Ayrıca Christ Inao Oulai ve Paul Onuachu milli takımda bulundukları için kamp kadrosuna dahil edilmezken, takımdan ayrılması gündemde olan Arif Boşluk da Galatasaray maçı öncesi kadroda yer almayan isimler arasında bulunuyor.



AYLAR SONRA KADRODA

Öte yandan bordo mavililerin Nijeryalı yıldızı Anthony Nwakaeme 146 gün sonra kadroya dahil edildi.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
Tümü
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
