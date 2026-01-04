Trabzonspor, Galatasaray maçı kamp kadrosunu açıkladı!

Trabzonspor, 5 Ocak Pazartesi günü Gaziantep'te oynanacak Turkcell Süper Kupa yarı finali öncesi Galatasaray maçı için kamp kadrosunu açıkladı.



Bordo-mavililerde final karşılaşması öncesi çok sayıda önemli eksik bulunuyor. Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Rayyan Baniya, Stefan Savic, Mustafa Eskihellaç, Okay Yokuşlu ve Edin Visca kadroda yer almadı.



Ayrıca Christ Inao Oulai ve Paul Onuachu milli takımda bulundukları için kamp kadrosuna dahil edilmezken, takımdan ayrılması gündemde olan Arif Boşluk da Galatasaray maçı öncesi kadroda yer almayan isimler arasında bulunuyor.

Öte yandan bordo mavililerin Nijeryalı yıldızı146 gün sonra kadroya dahil edildi.