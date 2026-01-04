Carlos Baleba için Manchester United açıklaması!

Brighton Başkanı Paul Barber, orta saha oyuncuları Carlos Baleba ile ilgili konuştu.



Barber, Manchester United ile adı geçen Baleba için yaptığı açıklamada, "Manchester United'dan kimse bizi aramadı. Bu transfer döneminde veya gelecekte Carlos'u satma planımız veya isteğimiz yok." dedi.



Barber, Kamerunlu orta saha oyuncusu için yaptığı açıklamada, "Onun yetenekli bir oyuncu olduğunu ve gelecekte birçok seçeneği olacağını biliyoruz. Ancak şu anda, sezonun ikinci yarısında bizim için önemli bir oyuncu Afrika Uluslar Kupası'ndan dönmesini sabırsızlıkla bekliyoruz." diye konuştu.



22 yaşındaki Baleba, bu sezon Brighton'da 19 maçta süre buldu.



