04 Ocak
Leeds United-M. United
0-025'
04 Ocak
Sheffield United-Oxford United
0-0ERT
04 Ocak
Güney Afrika-Kamerun
22:00
04 Ocak
Rio Ave-Casa Pia AC
18:30
04 Ocak
Santa Clara-FC Porto
21:00
04 Ocak
Alverca-Famalicao
23:30
04 Ocak
Birmingham City-Coventry City
2-1DA
04 Ocak
QPR-Sheffield Wednesday
1-0DA
04 Ocak
Blackburn Rovers-Charlton Athletic
18:00
04 Ocak
PSG-Paris FC
22:45
04 Ocak
Bristol City-Preston North End
18:00
04 Ocak
Derby County-Wrexham
18:00
04 Ocak
Hull City-Watford
18:00
04 Ocak
Middlesbrough-Southampton
18:00
04 Ocak
Millwall-Swansea City
18:00
04 Ocak
Norwich City-Stoke City
18:00
04 Ocak
Fas-Tanzanya
19:00
04 Ocak
Lorient-Metz
19:15
04 Ocak
Everton-Brentford
18:00
04 Ocak
Alaves-Real Oviedo
20:30
04 Ocak
Fulham-Liverpool
18:00
04 Ocak
Newcastle-C.Palace
18:00
04 Ocak
Tottenham-Sunderland
18:00
04 Ocak
M.City-Chelsea
20:30
04 Ocak
Sevilla-Levante
16:00
04 Ocak
Real Madrid-Real Betis
18:15
04 Ocak
Mallorca-Girona
20:30
04 Ocak
Le Havre-Angers
19:15
04 Ocak
Real Sociedad-Atletico Madrid
23:00
04 Ocak
Lazio-SSC Napoli
0-266'
04 Ocak
Fiorentina-Cremonese
17:00
04 Ocak
Verona-Torino
20:00
04 Ocak
Inter-Bologna
22:45
04 Ocak
Marsilya-Nantes
17:00
04 Ocak
Brest-Auxerre
19:15
04 Ocak
Portsmouth-Ipswich Town
0-0ERT

Fenerbahçe'de Samsunspor öncesi tam 7 eksik!

Süper Kupa Yarı Finali'nde Samsunspor'la karşılaşacak Fenerbahçe'de Talisca, Brown ve Alvarez'in tedavisi sürerken, Fred cezalı, En Nesyri ile Dorgeles Nene ise Afrika Kupası'nda olacak.

calendar 04 Ocak 2026 15:40
Haber: DHA, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'de Samsunspor öncesi tam 7 eksik!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Fenerbahçe'de Süper Kupa Yarı Finali'nde oynanacak Samsunspor maçı öncesi Anderson Talisca, Archie Brown, Nelson Semedo ve Edson Alvarez'in tedavisi sürerken Fred'in kart cezası devam ediyor. Youssef En Nesyri ve Dorgeles Nene ise milli takımlarıyla Afrika Kupası'nda bulunuyor.

Fenerbahçe, 6 Ocak Salı günü Süper Kupa Yarı Final maçında Samsunspor ile karşı karşıya gelecek. Yeni Adana Stadyumu'nda saat 20.30'da başlayacak mücadelede hakem Ali Şansalan düdük çalacak. Ali Şansalan'ın yardımcılıklarını ise Mehmet Emin Tuğral ve Mehmet Kısal üstlenecek.

Bu mücadele öncesinde Fenerbahçe'de 4 futbolcunun tedavileri sürüyor. Kart cezası devam eden Fred'in yanı sıra Youssef En Nesyri ve Dorgeles Nene, milli takımlarıyla Afrika Uluslar Kupası'nda yer alıyor.



TALISCA, BROWN VE ALVAREZ'İN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Anderson Talisca ve Archie Brown'un tedavileri devam ediyor. Henüz bireysel çalışmalara başlamayan iki oyuncu da Süper Kupa Yarı Finali'deki Samsunspor maçının kadrosunda yer almayacak. Ayağında ödem olan ve tedavisi devam eden Edson Alvarez'in durumu ise son antrenmanda belli olacak.

NELSON SEMEDO BİREYSEL ÇALIŞMALARA BAŞLAYACAK

Sakatlığı sebebiyle yaklaşık 1 aydır takımdan ayrı olan Nelson Semedo, tedavisini tamamladı. 32 yaşındaki Portekizli sağ bek, bireysel çalışmalara başlayacak. Semedo'nun ligin ikinci devresi başlarken hazır olması bekleniyor.

FRED CEZALI

Fenerbahçe'nin Brezilyalı orta sahası Fred, cezası sebebiyle Süper Kupa Yarı Finali'ndeki Samsunspor ve olası final maçında forma giyemeyecek. Fred, geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray ile oynanan maçın son anlarında kırmızı kart görmüş ve 3 maç ceza almıştı.

EN NESYRI VE NENE MİLLİ TAKIMDA

Fenerbahçe'nin Faslı forveti Youssef En Nesyri ve Malili kanat oyuncusu Dorgeles Nene, milli takımlarıyla Afrika Uluslar Kupası'nda yer alıyor. Bu oyuncuların geri dönüşü milli takımlarının turnuvadaki durumuna göre şekillenecek.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
