04 Ocak
Leeds United-M. United
1-1
04 Ocak
Sheffield United-Oxford United
0-0ERT
04 Ocak
Güney Afrika-Kamerun
22:00
04 Ocak
Rio Ave-Casa Pia AC
18:30
04 Ocak
Santa Clara-FC Porto
21:00
04 Ocak
Alverca-Famalicao
23:30
04 Ocak
Birmingham City-Coventry City
3-2
04 Ocak
QPR-Sheffield Wednesday
3-0
04 Ocak
Blackburn Rovers-Charlton Athletic
18:00
04 Ocak
PSG-Paris FC
22:45
04 Ocak
Bristol City-Preston North End
18:00
04 Ocak
Derby County-Wrexham
18:00
04 Ocak
Hull City-Watford
0-0ERT
04 Ocak
Middlesbrough-Southampton
18:00
04 Ocak
Millwall-Swansea City
18:00
04 Ocak
Norwich City-Stoke City
18:00
04 Ocak
Fas-Tanzanya
19:00
04 Ocak
Lorient-Metz
19:15
04 Ocak
Everton-Brentford
18:00
04 Ocak
Alaves-Real Oviedo
20:30
04 Ocak
Fulham-Liverpool
18:00
04 Ocak
Newcastle-C.Palace
18:00
04 Ocak
Tottenham-Sunderland
18:00
04 Ocak
M.City-Chelsea
20:30
04 Ocak
Sevilla-Levante
0-3
04 Ocak
Real Madrid-Real Betis
18:15
04 Ocak
Mallorca-Girona
20:30
04 Ocak
Le Havre-Angers
19:15
04 Ocak
Real Sociedad-Atletico Madrid
23:00
04 Ocak
Lazio-SSC Napoli
0-2
04 Ocak
Fiorentina-Cremonese
0-0DA
04 Ocak
Verona-Torino
20:00
04 Ocak
Inter-Bologna
22:45
04 Ocak
Marsilya-Nantes
0-1DA
04 Ocak
Brest-Auxerre
19:15
04 Ocak
Portsmouth-Ipswich Town
0-0ERT

Beşiktaş'tan resmi transfer açıklaması!

Beşiktaş Asbaşkanı Murat Kılıç, siyah beyazlıların transfer gündemi hakkında konuştu.

calendar 04 Ocak 2026 17:26
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Beşiktaş'tan resmi transfer açıklaması!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Beşiktaş Asbaşkanı Murat Kılıç, siyah beyazlıların transfer gündemi hakkında açıklamalarda bulundu.

Kış kampının yalnızca fiziksel bir hazırlık dönemi olmadığını vurgulayan Kılıç, bu sürecin takım içi birlik ve motivasyon açısından büyük önem taşıdığını belirterek, "Kış kampımız sadece fiziksel eğitimin olduğu bir yer değil. Takımımızın motivasyonu, birlik ve beraberliği, takım oyununun nasıl olması gerektiği açısından çok değerli bir ortam. Oyuncuların motivasyonu çok yüksek, çok güzel zaman geçiriyoruz. Bu çalışmaların gelecekte bize ciddi katkıları olacak" ifadelerini kullandı.

"TRANSFERDE ACELE ETMİYORUZ"

Ara transfer döneminin zorluklarına dikkat çeken Murat Kılıç, transfer çalışmalarının titizlikle yürütüldüğünü dile getirdi. Scout ekibi ve teknik heyetin detaylı bir analiz süreci yürüttüğünü vurgulayan Kılıç, "Hata yapma lüksümüz yok. İlk 11'de oynayabilecek ve rekabete girebilecek oyunculara bakıyoruz. Bu yüzden acele etmiyoruz" dedi.



"DÖRT TRANSFER YAPACAĞIZ"

Mevcut kadro planlamasına da değinen Kılıç, Beşiktaş'ın dört transfer yapma hakkı bulunduğunu hatırlatarak, "İki yabancı oyuncu kampa katılmadı, ayrıca iki genç oyuncu alma hakkımız var. Bu dört transferi yapacağız. Oyuncularla görüşmeler sürüyor. Aradığımız isimler, kendi takımlarında oynayan ve kulüpleri için önemli oyuncular. Kulüpleriyle anlaşmaya çalışıyoruz, büyük ihtimalle kampa yetiştireceğiz" şeklinde konuştu.

İsim vermekten kaçınan Kılıç, bunun nedenini ise şu sözlerle açıkladı: "Oyuncularla anlaştık ama kulüpleriyle anlaşmadığımız için isim vermek doğru olmaz."

"JURASEK AYRILDI" 

Ekonomik dengeye de dikkat çeken Beşiktaş Asbaşkanı, kulübün geleceğini riske atmak istemediklerini belirtti. Gelir getirecek projelerin de yolda olduğunu söyleyen Kılıç, öncelikli transfer bölgelerini ise net şekilde ifade etti: "Stoper, sol bek ve 6-8 oynayabilecek bir oyuncu önceliğimiz. Sol bekte Jurasek ayrıldı, bu bölgeler şu an boş. Fırsat transferi olursa santrfor ya da kanat da gündeme gelebilir."

RAFA SILVA AÇIKLAMASI

Takımda geleceği tartışılan Rafa Silva hakkında da konuşan Murat Kılıç, kulüp içinde herhangi bir sorun olmadığını vurguladı. Kılıç, "Rafa Silva kampa katıldı ve antrenmanlara çıkıyor. Ne Sergen Hoca'nın, ne teknik ekibin ne de yönetimin Rafa Silva ile bir problemi yok. Kendisi isterse oynar, bizlik bir durum yok. Normal süreç devam ediyor" ifadelerini kullandı.

1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
