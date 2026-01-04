Manchester United, deplasmanda Leeds United ile yenişemedi

İngiltere Premier Lig'in 20. haftasında Leeds United, Manchester United'ı konuk etti.
Elland Road'da oynanan mücadele 1-1 eşitlikle sonuçlandı.
Leeds United'ın golü 62'de Brendan Aaronson'dan gelirken Manchester United'ın golünü 65'te Matheus Cunha kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Manchester United'ın puanı 31 olurken Leeds United ise puanını 22'ye yükseltti.
Manchester United, gelecek hafta Burnley deplasmanına gidecek. Leeds United ise Newcastle United'a konuk olacak.
Elland Road'da oynanan mücadele 1-1 eşitlikle sonuçlandı.
Leeds United'ın golü 62'de Brendan Aaronson'dan gelirken Manchester United'ın golünü 65'te Matheus Cunha kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Manchester United'ın puanı 31 olurken Leeds United ise puanını 22'ye yükseltti.
Manchester United, gelecek hafta Burnley deplasmanına gidecek. Leeds United ise Newcastle United'a konuk olacak.