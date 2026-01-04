04 Ocak
Leeds United-M. United
0-027'
04 Ocak
Sheffield United-Oxford United
0-0ERT
04 Ocak
Güney Afrika-Kamerun
22:00
04 Ocak
Rio Ave-Casa Pia AC
18:30
04 Ocak
Santa Clara-FC Porto
21:00
04 Ocak
Alverca-Famalicao
23:30
04 Ocak
Birmingham City-Coventry City
2-1DA
04 Ocak
QPR-Sheffield Wednesday
1-0DA
04 Ocak
Blackburn Rovers-Charlton Athletic
18:00
04 Ocak
PSG-Paris FC
22:45
04 Ocak
Bristol City-Preston North End
18:00
04 Ocak
Derby County-Wrexham
18:00
04 Ocak
Hull City-Watford
18:00
04 Ocak
Middlesbrough-Southampton
18:00
04 Ocak
Millwall-Swansea City
18:00
04 Ocak
Norwich City-Stoke City
18:00
04 Ocak
Fas-Tanzanya
19:00
04 Ocak
Lorient-Metz
19:15
04 Ocak
Everton-Brentford
18:00
04 Ocak
Alaves-Real Oviedo
20:30
04 Ocak
Fulham-Liverpool
18:00
04 Ocak
Newcastle-C.Palace
18:00
04 Ocak
Tottenham-Sunderland
18:00
04 Ocak
M.City-Chelsea
20:30
04 Ocak
Sevilla-Levante
16:00
04 Ocak
Real Madrid-Real Betis
18:15
04 Ocak
Mallorca-Girona
20:30
04 Ocak
Le Havre-Angers
19:15
04 Ocak
Real Sociedad-Atletico Madrid
23:00
04 Ocak
Lazio-SSC Napoli
0-268'
04 Ocak
Fiorentina-Cremonese
17:00
04 Ocak
Verona-Torino
20:00
04 Ocak
Inter-Bologna
22:45
04 Ocak
Marsilya-Nantes
17:00
04 Ocak
Brest-Auxerre
19:15
04 Ocak
Portsmouth-Ipswich Town
0-0ERT

Galatasaray'ın gündemindeki Noa Lang için Napoli'den açıklama

Galatasaray'ın transferinde büyük aşama kaydettiği öne sürülen Napoli'nin orta saha oyuncusu Noa Lang'in geleceği hakkında İtalyan kulübünden açıklama geldi.

calendar 04 Ocak 2026 15:24
Galatasaray'ın gündemindeki Noa Lang için Napoli'den açıklama
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Galatasaray'ın orta saha gündemindeki isimlerden birisi olan Napoli'nin Hollandalı futbolcusu Noa Lang'in transferinde önemli adımlar atıldığı ileri sürülmüştü. Sarı kırmızılıların futbolcuyla anlaştığı iddia edilirken, İtalyan kulübünden Lang hakkında çıkan transfer söylentilerine cevap geldi.

Napoli'nin Serie A'da bugün Lazio'ya konuk olacağı maç öncesi DAZN'a konuşan sportif direktör Giovanni Manna, "Lang ayrılabilir mi?" sorusunu şu sözlerle yanıtladı:

"Lang iki iyi maç çıkardı. Ayrılacağını söylemedim. Ondan çok şey bekliyorum. Şans bulursa değerlendireceğinden eminiz. Sadece yapmış olmak için bir şey yapmayacağız, takımı geliştirmek için yapacağız. Aksi takdirde bu şekilde devam ederiz."


26 yaşındaki orta saha oyuncusu, takımının Lazio'ya konuk olduğu maça yedek kulübesinde başladı.

NOA LANG KİMDİR?

17 Haziran 1999 doğumlu olan Noa Lang, Hollanda vatandaşıdır. 1.70 boyundaki futbolcu kanat ve hücum hattında görev yapmaktadır. Kariyerini Napoli formasıyla sürdüren Lang'ın kulübüyle olan sözleşmesi 2030 yılına kadar devam etmektedir. Genellikle sol kanatta görev alan ve sağ ayağını kullanan oyuncu, teknik kapasitesi ve yaratıcılığıyla öne çıkmaktadır.

NAPOLI PERFORMANSI

Bu sezon Napoli formasıyla 21 resmi maçta süre alan Noa Lang, rakip fileleri 1 kez havalandırdı. Hollandalı oyuncunun, Serie A'daki rolü ve dakika istikrarı nedeniyle yeni bir meydan okuma fikrine sıcak baktığı da kulislerde konuşuluyor. 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
