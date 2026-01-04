Galatasaray'ın gündemindeki Noa Lang için Napoli'den açıklama

Galatasaray'ın orta saha gündemindeki isimlerden birisi olan Napoli'nin Hollandalı futbolcusu Noa Lang'in transferinde önemli adımlar atıldığı ileri sürülmüştü. Sarı kırmızılıların futbolcuyla anlaştığı iddia edilirken, İtalyan kulübünden Lang hakkında çıkan transfer söylentilerine cevap geldi.
Napoli'nin Serie A'da bugün Lazio'ya konuk olacağı maç öncesi DAZN'a konuşan sportif direktör Giovanni Manna, "Lang ayrılabilir mi?" sorusunu şu sözlerle yanıtladı:
"Lang iki iyi maç çıkardı. Ayrılacağını söylemedim. Ondan çok şey bekliyorum. Şans bulursa değerlendireceğinden eminiz. Sadece yapmış olmak için bir şey yapmayacağız, takımı geliştirmek için yapacağız. Aksi takdirde bu şekilde devam ederiz."
26 yaşındaki orta saha oyuncusu, takımının Lazio'ya konuk olduğu maça yedek kulübesinde başladı.
NOA LANG KİMDİR?
17 Haziran 1999 doğumlu olan Noa Lang, Hollanda vatandaşıdır. 1.70 boyundaki futbolcu kanat ve hücum hattında görev yapmaktadır. Kariyerini Napoli formasıyla sürdüren Lang'ın kulübüyle olan sözleşmesi 2030 yılına kadar devam etmektedir. Genellikle sol kanatta görev alan ve sağ ayağını kullanan oyuncu, teknik kapasitesi ve yaratıcılığıyla öne çıkmaktadır.
NAPOLI PERFORMANSI
Bu sezon Napoli formasıyla 21 resmi maçta süre alan Noa Lang, rakip fileleri 1 kez havalandırdı. Hollandalı oyuncunun, Serie A'daki rolü ve dakika istikrarı nedeniyle yeni bir meydan okuma fikrine sıcak baktığı da kulislerde konuşuluyor.
