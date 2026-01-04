Sadettin Saran'dan Musaba'ya güven mesajı!

Fenerbahçe, 6 Ocak Salı günü Samsunspor ile oynayacağı Turkcell Süper Kupa yarı final maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Can Bartu Tesisleri'nde yapılan antrenmanda sarı-lacivertlilerin yeni transferi Anthony Musaba da takımla birlikte ilk idmanına çıktı. Antrenman öncesinde Sadettin Saran ile Musaba arasında geçen kısa diyalog dikkat çekti.
"BERABER ŞAMPİYON OLACAĞIZ"
Başkan Saran, yeni transferine hitaben, "Hoş geldin. Sen bizim için çok önemli bir transfersin. Beraber şampiyon olacağız. Sana güveniyorum. Lütfen, biz bir aileyiz" ifadelerini kullandı. Musaba ise bu sözlere "Çok teşekkür ederim" yanıtını verdi.
"SANA GÜVENİYORUM, BUNU HEP BERABER BAŞARACAĞIZ"
Saran'ın, "Benim de eski bir sporcu olduğumu biliyor musun?" sözlerine Musaba "Evet, biliyorum. Güveniniz için teşekkür ediyorum. Hep beraber başaracağız" karşılığını verirken, Başkan Saran da "Sana güveniyorum. Bunu hep beraber başaracağız" diyerek konuşmayı noktaladı.
Yeni transferimiz Anthony Musaba'nın ilk günü ve ilk antrenmanı Fenerbahçe YouTube'da.
👉 https://t.co/IJLFI1SxpU pic.twitter.com/lnTaJjTypP
— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) January 4, 2026