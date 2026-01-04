Sadettin Saran'dan Musaba'ya güven mesajı!

Fenerbahçe, 6 Ocak Salı günü Samsunspor ile oynayacağı Turkcell Süper Kupa yarı final maçının hazırlıklarını sürdürdü.



Can Bartu Tesisleri'nde yapılan antrenmanda sarı-lacivertlilerin yeni transferi Anthony Musaba da takımla birlikte ilk idmanına çıktı. Antrenman öncesinde Sadettin Saran ile Musaba arasında geçen kısa diyalog dikkat çekti.



"BERABER ŞAMPİYON OLACAĞIZ"

Yeni transferimiz Anthony Musaba'nın ilk günü ve ilk antrenmanı Fenerbahçe YouTube'da.



Başkan Saran, yeni transferine hitaben, ifadelerini kullandı. Musaba ise bu sözlere yanıtını verdi.