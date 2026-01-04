Karşıyaka'dan TFF'ye tepki!

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta devre arasına Kütahyaspor'la kıyasıya bir şampiyonluk yarışında giren Karşıyaka'da taraftarlar sanal medyada Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na rakibe transfer için yardım ettiği iddiasıyla tepki gösterdi.



Yeşil-kırmızılılar, Hacıosmanoğlu'nun sezon başında bahis nedeniyle 8 ay hak mahrumiyeti cezası alan golcü Ömer Faruk Sezgin'in cezasının Tahkim Kurulu'nda düşürülmemesi için de bizzat devreye girdiği iddiasında bulundu. Hacıosmanoğlu'nun Şanlıurfaspor'la anlaşmak üzere olan İskenderunsporlu Mohamed Khalil'in transferi için İskenderun yönetimini arayıp Kütahyaspor'a verilmesini istediği iddia edilirken, hem Kütahyaspor hem İskenderunspor cephesi ise iddiayı yalanladı.



Karşıyakalılar, "Şanlıurfaspor ile anlaşmak üzere olan Mohamed Khalil'in son anda TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu araya girerek adeta menajer gibi davranıp Kütahyaspor'a yönlendirilmesi asla kabul edilemez. Türk futbolunun başında olması gereken bir ismin, kulüpler arasında bu şekilde arka kapı pazarlıklarıyla sürece müdahil olması etik değildir, adil değildir, vicdan hiç değildir. Bu yapılan; emeğe saygısızlık, kulüplerin hakkına açık bir müdahale ve futbolun ruhuna vurulmuş ağır bir darbedir. Federasyon koltuğu; güç gösterisi yapmak, yönlendirmek ya da kulüp kayırmak için değil, adaleti sağlamak için vardır. Bu tablo Türk futbolu adına utanç vericidir. Yazıklar olsun" paylaşımı yaptı.



ÖMER FARUK İÇİN ADALET ÇAĞRISI

Karşıyaka taraftarları, futbolda bahis soruşturmasında kendisiyle aynı durumda olan futbolcular 45 gün ceza alıp sahalara dönerken, bahis hesabı olduğu için sezon başında 8 ay hak mahrumiyeti alan golcü Ömer Faruk Sezgin için Tahkim Kurulu'ndan karar çıkmamasına da tepki gösterdi. Karşıyakalılar,açıklamasını yaptı.Kütahyaspor ve İskenderunspor kulüpleri ise açıklama yayınlayarak Karşıyaka cephesinin iddialarını yalanladı. Kütahyaspor ve 3'üncü Lig Kulüpler Birliği Başkanı Osman Altınkaya yaptığı açıklamada,dedi.İskanderunspor ise,açıklamasını yayınladı.