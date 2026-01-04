04 Ocak
Leeds United-M. United
1-1
04 Ocak
Sheffield United-Oxford United
0-0ERT
04 Ocak
Güney Afrika-Kamerun
22:00
04 Ocak
Rio Ave-Casa Pia AC
18:30
04 Ocak
Santa Clara-FC Porto
21:00
04 Ocak
Alverca-Famalicao
23:30
04 Ocak
Birmingham City-Coventry City
3-2
04 Ocak
QPR-Sheffield Wednesday
3-0
04 Ocak
Blackburn Rovers-Charlton Athletic
0-01'
04 Ocak
PSG-Paris FC
22:45
04 Ocak
Bristol City-Preston North End
0-00'
04 Ocak
Derby County-Wrexham
0-00'
04 Ocak
Hull City-Watford
0-0ERT
04 Ocak
Middlesbrough-Southampton
0-00'
04 Ocak
Millwall-Swansea City
0-00'
04 Ocak
Norwich City-Stoke City
18:00
04 Ocak
Fas-Tanzanya
19:00
04 Ocak
Lorient-Metz
19:15
04 Ocak
Everton-Brentford
18:00
04 Ocak
Alaves-Real Oviedo
20:30
04 Ocak
Fulham-Liverpool
18:00
04 Ocak
Newcastle-C.Palace
0-01'
04 Ocak
Tottenham-Sunderland
0-00'
04 Ocak
M.City-Chelsea
20:30
04 Ocak
Sevilla-Levante
0-3
04 Ocak
Real Madrid-Real Betis
18:15
04 Ocak
Mallorca-Girona
20:30
04 Ocak
Le Havre-Angers
19:15
04 Ocak
Real Sociedad-Atletico Madrid
23:00
04 Ocak
Lazio-SSC Napoli
0-2
04 Ocak
Fiorentina-Cremonese
0-0DA
04 Ocak
Verona-Torino
20:00
04 Ocak
Inter-Bologna
22:45
04 Ocak
Marsilya-Nantes
0-1DA
04 Ocak
Brest-Auxerre
19:15
04 Ocak
Portsmouth-Ipswich Town
0-0ERT

Karşıyaka'dan TFF'ye tepki!

Karşıyaka taraftarları, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nu Kütahyaspor lehine transfere müdahale etmekle suçlayarak sert tepki gösterirken, Kütahyaspor ve İskenderunspor iddiaları yalanladı.

calendar 04 Ocak 2026 16:38
Haber: DHA, Fotoğraf: AA
Karşıyaka'dan TFF'ye tepki!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta devre arasına Kütahyaspor'la kıyasıya bir şampiyonluk yarışında giren Karşıyaka'da taraftarlar sanal medyada Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na rakibe transfer için yardım ettiği iddiasıyla tepki gösterdi.

Yeşil-kırmızılılar, Hacıosmanoğlu'nun sezon başında bahis nedeniyle 8 ay hak mahrumiyeti cezası alan golcü Ömer Faruk Sezgin'in cezasının Tahkim Kurulu'nda düşürülmemesi için de bizzat devreye girdiği iddiasında bulundu. Hacıosmanoğlu'nun Şanlıurfaspor'la anlaşmak üzere olan İskenderunsporlu Mohamed Khalil'in transferi için İskenderun yönetimini arayıp Kütahyaspor'a verilmesini istediği iddia edilirken, hem Kütahyaspor hem İskenderunspor cephesi ise iddiayı yalanladı. 

Karşıyakalılar, "Şanlıurfaspor ile anlaşmak üzere olan Mohamed Khalil'in son anda TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu araya girerek adeta menajer gibi davranıp Kütahyaspor'a yönlendirilmesi asla kabul edilemez. Türk futbolunun başında olması gereken bir ismin, kulüpler arasında bu şekilde arka kapı pazarlıklarıyla sürece müdahil olması etik değildir, adil değildir, vicdan hiç değildir. Bu yapılan; emeğe saygısızlık, kulüplerin hakkına açık bir müdahale ve futbolun ruhuna vurulmuş ağır bir darbedir. Federasyon koltuğu; güç gösterisi yapmak, yönlendirmek ya da kulüp kayırmak için değil, adaleti sağlamak için vardır. Bu tablo Türk futbolu adına utanç vericidir. Yazıklar olsun" paylaşımı yaptı.

ÖMER FARUK İÇİN ADALET ÇAĞRISI



Karşıyaka taraftarları, futbolda bahis soruşturmasında kendisiyle aynı durumda olan futbolcular 45 gün ceza alıp sahalara dönerken, bahis hesabı olduğu için sezon başında 8 ay hak mahrumiyeti alan golcü Ömer Faruk Sezgin için Tahkim Kurulu'ndan karar çıkmamasına da tepki gösterdi. Karşıyakalılar, "Son günlerde kamuoyuna yansıyan iddialar Türk futbolu adına kaygı verici bir noktaya gelindiğini göstermektedir. Sanal medyada ortaya çıkan yayınlar ve kulis bilgilerine göre; TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, Ömer Faruk Sezgin hakkında yürütülen süreçte Tahkim Kurulu'nun karar aşamasına bizzat müdahale ettiği iddia edilmektedir. Eğer bu iddialar doğruysa, bu durum yalnızca bir kulübün ya da bir yöneticinin değil, Türk futbolunun adalet mekanizmasının açıkça tartışmalı hale gelmesi anlamına gelir. Tahkim kurulları bağımsızdır. Talimatla, baskıyla, yönlendirmeyle karar alıyorsa bunun adı hukuk değil, başka bir şeydir. Bizler ayrıcalık değil eşitlik, şeffaflık ve adil yargılama istiyoruz. Adalet, talimatla değil vicdanla sağlanır. Karşıyaka camiası olarak, Adalet için, doğruluk için, futbolun temiz kalması için sesimizi duyuruyoruz. Karar bekliyoruz. Adalet istiyoruz" açıklamasını yaptı.

KÜTAHYASPOR VE İSKENDERUNSPOR'DAN AÇIKLAMA

Kütahyaspor ve İskenderunspor kulüpleri ise açıklama yayınlayarak Karşıyaka cephesinin iddialarını yalanladı. Kütahyaspor ve 3'üncü Lig Kulüpler Birliği Başkanı Osman Altınkaya yaptığı açıklamada, "Son günlerde bazı sanal medya mecraları ve haber sitelerinde; kulübümüz Kütahyaspor ve şahsım hakkında ortaya atılan iddialar tamamen asılsız olup, Türk futbolunun zaten hassas olan ortamına zarar vermektedir. Başkanı olduğum Kütahyaspor, her zaman olduğu gibi bugün de etik, şeffaf ve kurallara uygun bir yönetim anlayışıyla hareket etmektedir. Kulübümüzün herhangi bir futbolcu transferinde federasyon, üçüncü kişiler veya gayri resmi yollarla yönlendirme yaptığı ya da bu tür girişimlerin parçası olduğu iddiaları gerçek dışıdır" dedi.

İskanderunspor ise, "Son günlerde bazı medya organlarında ve sanal medya mecralarında futbolcumuz Mohamed Khalil hakkında çıkan transfer haberleri üzerine bu açıklamayı yapma gereği doğmuştur. Oyuncumuzun transferi konusunda Şanlıurfaspor ile anlaşıldığı daha sonra ise TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun araya girerek oyuncunun Kütahyaspor'a transfer olmasını sağladığı haberleri tamamen asılsız olup, dedikodudan ibarettir. Oyuncumuzun transferi konusunda hiçbir kulüp ile resmi görüşme yapılmamıştır. Futbolcumuz, şu anda takımımızla birlikte antrenmanlarına ve çalışmalarına odaklanmış bir şekilde devam etmektedir. Taraftarlarımızın ve kamuoyunun, yalnızca kulübümüzün resmi mecralarından yapılan açıklamalara itibar etmesini rica ederiz" açıklamasını yayınladı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.