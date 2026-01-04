04 Ocak
Leeds United-M. United
1-1
04 Ocak
Sheffield United-Oxford United
0-0ERT
04 Ocak
Güney Afrika-Kamerun
22:00
04 Ocak
Rio Ave-Casa Pia AC
18:30
04 Ocak
Santa Clara-FC Porto
21:00
04 Ocak
Alverca-Famalicao
23:30
04 Ocak
Birmingham City-Coventry City
3-2
04 Ocak
QPR-Sheffield Wednesday
3-0
04 Ocak
Blackburn Rovers-Charlton Athletic
18:00
04 Ocak
PSG-Paris FC
22:45
04 Ocak
Bristol City-Preston North End
18:00
04 Ocak
Derby County-Wrexham
18:00
04 Ocak
Hull City-Watford
0-0ERT
04 Ocak
Middlesbrough-Southampton
18:00
04 Ocak
Millwall-Swansea City
18:00
04 Ocak
Norwich City-Stoke City
18:00
04 Ocak
Fas-Tanzanya
19:00
04 Ocak
Lorient-Metz
19:15
04 Ocak
Everton-Brentford
18:00
04 Ocak
Alaves-Real Oviedo
20:30
04 Ocak
Fulham-Liverpool
18:00
04 Ocak
Newcastle-C.Palace
18:00
04 Ocak
Tottenham-Sunderland
18:00
04 Ocak
M.City-Chelsea
20:30
04 Ocak
Sevilla-Levante
0-3
04 Ocak
Real Madrid-Real Betis
18:15
04 Ocak
Mallorca-Girona
20:30
04 Ocak
Le Havre-Angers
19:15
04 Ocak
Real Sociedad-Atletico Madrid
23:00
04 Ocak
Lazio-SSC Napoli
0-2
04 Ocak
Fiorentina-Cremonese
0-0DA
04 Ocak
Verona-Torino
20:00
04 Ocak
Inter-Bologna
22:45
04 Ocak
Marsilya-Nantes
0-1DA
04 Ocak
Brest-Auxerre
19:15
04 Ocak
Portsmouth-Ipswich Town
0-0ERT

Napoli, başkent deplasmanından 3 puanla ayrıldı!

İtalya Serie A'nın 18. haftasında Napoli, Lazio'yu deplasmanda 2-0 mağlup etti.

calendar 04 Ocak 2026 16:30
Napoli, başkent deplasmanından 3 puanla ayrıldı!
İtalya Serie A'nın 18. haftasında Lazio, Napoli'yi ağırladı.

Stadio Olimpico'da oynanan maçı Napoli 2-0 kazandı.

Napoli'ye galibiyeti getiren golleri 13. dakikada Leonardo Spinazzola ve 32. dakikada Amir Rrahmani attı.


Lazio'da Tijjani Noslin 81. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışında kalırken 88'de Adam Marusic direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı ve Lazio maçı 9 kişiyle tamamladı.

Napoli'de de Pasquale Mazocchi 88. dakikada direkt kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

Bu sonuçla birlikte Napoli ligdeki puanını 37'ye yükseltirken Lazio ise 24 puanda kaldı.

Serie A'nın 19. haftasında Napoli, Hellas Verona'yı konuk edecek. Lazio ise evinde Fiorentina'yı ağırlayacak.

