04 Ocak
Leeds United-M. United
0-030'
04 Ocak
Sheffield United-Oxford United
0-0ERT
04 Ocak
Güney Afrika-Kamerun
22:00
04 Ocak
Rio Ave-Casa Pia AC
18:30
04 Ocak
Santa Clara-FC Porto
21:00
04 Ocak
Alverca-Famalicao
23:30
04 Ocak
Birmingham City-Coventry City
2-1DA
04 Ocak
QPR-Sheffield Wednesday
1-0DA
04 Ocak
Blackburn Rovers-Charlton Athletic
18:00
04 Ocak
PSG-Paris FC
22:45
04 Ocak
Bristol City-Preston North End
18:00
04 Ocak
Derby County-Wrexham
18:00
04 Ocak
Hull City-Watford
18:00
04 Ocak
Middlesbrough-Southampton
18:00
04 Ocak
Millwall-Swansea City
18:00
04 Ocak
Norwich City-Stoke City
18:00
04 Ocak
Fas-Tanzanya
19:00
04 Ocak
Lorient-Metz
19:15
04 Ocak
Everton-Brentford
18:00
04 Ocak
Alaves-Real Oviedo
20:30
04 Ocak
Fulham-Liverpool
18:00
04 Ocak
Newcastle-C.Palace
18:00
04 Ocak
Tottenham-Sunderland
18:00
04 Ocak
M.City-Chelsea
20:30
04 Ocak
Sevilla-Levante
16:00
04 Ocak
Real Madrid-Real Betis
18:15
04 Ocak
Mallorca-Girona
20:30
04 Ocak
Le Havre-Angers
19:15
04 Ocak
Real Sociedad-Atletico Madrid
23:00
04 Ocak
Lazio-SSC Napoli
0-270'
04 Ocak
Fiorentina-Cremonese
17:00
04 Ocak
Verona-Torino
20:00
04 Ocak
Inter-Bologna
22:45
04 Ocak
Marsilya-Nantes
17:00
04 Ocak
Brest-Auxerre
19:15
04 Ocak
Portsmouth-Ipswich Town
0-0ERT

Vanspor, Batuhan İşçiler'i kadrosuna kattı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden İmaj Altyapı Vanspor, Batuhan İşçiler'i transfer etti.

calendar 04 Ocak 2026 15:42
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Vanspor, Batuhan İşçiler'i kadrosuna kattı
Trendyol 1. Lig ekiplerinden İmaj Altyapı Vanspor, savunma oyuncusu Batuhan İşçiler'i transfer etti.

Kulüptan yapılan açıklamada, sol bek ve sol stoper mevkilerinde görev yapan 30 yaşındaki futbolcu ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, "Yeni transferimizin kulübümüze önemli katkılar sağlayacağına inanıyor, Batuhan İşçiler'e kırmızı-siyah formamız altında başarılar diliyoruz. Anlaşmanın kulübümüze ve futbolcumuza hayırlı olmasını temenni ederiz." ifadelerine yer verildi.

 
 
