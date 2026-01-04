2026 Dakar Rallisi'nde 1 etap sonuçlandı

2026 Dakar Rallisi'nin birinci etabını, otomobil kategorisinde Belçikalı Guillaume De Mevius, motosiklet sınıfında İspanyol Edgar Canet kazandı.Suudi Arabistan'daki 48. Dakar Rallisi'nin birinci etabı, Yanbu kentindeki 305 kilometrelik parkurda yapıldı.Otomobil sınıfında birinciliği, 3 saat 7 dakika 49 saniyelik derecesiyle X-Raid takımından De Mevius elde etti.Katarlı Nasser Al-Attiyah (Dacia Sandriders), Belçikalı pilotun 40 saniye arkasında ikinci, Çek Martin Prokop (Orlen Jipocar) da liderin bir dakika 27 saniye gerisinde üçüncü oldu.Motosiklet kategorisinde ön etabın galibi Red Bull KTM takımından Edgar Canet, 3 saat 16 dakika 11 saniyede bitirdiği ilk etapta da birinciliğe ulaştı.İspanyol pilotu, bir dakika 2 saniye sonra bitiş çizgisine giden Avustralyalı Daniel Sanders (Red Bull KTM) ve bir dakika 32 saniye geriden gelen ABD'li Ricky Brabec (Monster Energy Honda) takip etti.Dakar Rallisi'nin ikinci etabı, 5 Ocak'ta Yanbu ile Al-Ula kentleri arasındaki 400 kilometrelik parkurda düzenlenecek.Üst üste 7. kez Suudi Arabistan'ın ev sahipliğinde düzenlenen 13 etaplık Dakar Rallisi, 17 Ocak'ta Yanbu kentinde son bulacak.