Ruben Amorim: 'İstifa etmiyorum'

Manchester United, ligde istikrarsız bir dönemden geçiyor. Kırmızı Şeytanlar, ligde oynadığı son 5 maçta yalnızca bir galibiyet aldı.Manchester United, ligde son olarak Leeds United ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı.Bu karşılaşmanın ardından Manchester United'ın teknik direktörü Ruben Amorim, geleceğine dair konuştu. Portekizli teknik direktör, görevinden istifa etmeyeceğini söyledi.Ruben Amorim,sözlerini sarf etti.Kasım 2024'ten bu yana Manchester United'da görev yapan Ruben Amorim'in, İngiliz ekibiyle sözleşmesi 2027 yazına kadar devam ediyor.Manchester United, 40 yaşındaki teknik adam yönetiminde 63 maçta 25 galibiyet, 15 beraberlik ve 23 mağlubiyet yaşadı.