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Kostas Antetokounmpo, yuvasına geri döndü!

Olympiakos B.C., eski oyuncusu Kostas Antetokounmpo'yu kadrosuna kattığını açıkladı.

calendar 10 Temmuz 2025 13:15 | Son Güncelleme Tarihi: 10 Temmuz 2025 13:26
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Kostas Antetokounmpo, yuvasına geri döndü!
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THY EuroLeague ekiplerinden Olympiakos, geçtiğimiz sezon finalinde eşiğinden döndükten sonra yeni sezona iddialı bir kadro kurmak için ilk adımını attı.

Olympiakos B.C., UCAM Marcia forması giyen Kostas Antetokounmpo'yu transfer ettiğini açıkladı. Yunan oyuncu, Olympiakos ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Antetoukounmpo, 2022-2023 sezonunda Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Fenerbahçe'de forma giymişti.


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