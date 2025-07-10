Kostas Antetokounmpo, yuvasına geri döndü!

THY EuroLeague ekiplerinden Olympiakos, geçtiğimiz sezon finalinde eşiğinden döndükten sonra yeni sezona iddialı bir kadro kurmak için ilk adımını attı.
Olympiakos B.C., UCAM Marcia forması giyen Kostas Antetokounmpo'yu transfer ettiğini açıkladı. Yunan oyuncu, Olympiakos ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Antetoukounmpo, 2022-2023 sezonunda Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Fenerbahçe'de forma giymişti.
Olympiakos B.C., UCAM Marcia forması giyen Kostas Antetokounmpo'yu transfer ettiğini açıkladı. Yunan oyuncu, Olympiakos ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Antetoukounmpo, 2022-2023 sezonunda Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Fenerbahçe'de forma giymişti.