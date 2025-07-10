NBA, Phoenix Suns'ın eski genel menajeri James Jones'un, Basketbol Operasyonları Başkan Yardımcısı ve Baş Sorumlusu olarak atandığını duyurdu.
Jones, bu görevinde Lig Operasyonları Başkanı Byron Spruell'e bağlı çalışacak.
Daha önce bu pozisyonu yürüten Joe Dumars, Nisan ayında New Orleans Pelicans'ta aynı göreve getirilmişti.
Phoenix Suns yönetiminde sekiz yıl geçiren Jones, son olarak genel menajerlik görevini üstlenmiş ve takımı NBA Finalleri'ne taşıyan kadronun inşasında önemli rol oynamıştı.
Yeni görevinde, oyun kurallarının geliştirilmesi ve yorumlanması, oyuncu ve takım davranışları, maçla ilgili düzenlemeler ile koçlar, hakemler ve takım yöneticileriyle etkileşim gibi tüm Basketbol Operasyonları süreçlerinden sorumlu olacak.
Ayrıca, NBA'in rekabet seviyesini üst düzeyde tutmak adına ileriye dönük stratejiler geliştirmek de sorumluluk alanına girecek.
Spruell açıklamasında, "James, NBA genelinde ilham verici liderliği ve takım arkadaşlığıyla büyük saygı gören bir isim. Oyuna olan derin bilgisi ve ilişkisel yetkinlikleri, NBA'in bugünü ve geleceğini şekillendirmede ona büyük avantaj sağlayacak," dedi.
Jones ise yaptığı ilk açıklamada, "Basketbol Operasyonları departmanını yönetmek benim için büyük bir onur ve heyecan kaynağı. Oyuna olan tutkumla bu yeni görevde katkı sağlamak, yetenekli profesyonellerle birlikte çalışmak için sabırsızlanıyorum," ifadelerini kullandı.
Jones, saha kariyerinde 14 NBA sezonunda forma giymiş ve 2008-2017 yılları arasında Oyuncular Birliği'nin sekreterlik görevini üstlenmişti.
Jones, bu görevinde Lig Operasyonları Başkanı Byron Spruell'e bağlı çalışacak.
Daha önce bu pozisyonu yürüten Joe Dumars, Nisan ayında New Orleans Pelicans'ta aynı göreve getirilmişti.
Phoenix Suns yönetiminde sekiz yıl geçiren Jones, son olarak genel menajerlik görevini üstlenmiş ve takımı NBA Finalleri'ne taşıyan kadronun inşasında önemli rol oynamıştı.
Yeni görevinde, oyun kurallarının geliştirilmesi ve yorumlanması, oyuncu ve takım davranışları, maçla ilgili düzenlemeler ile koçlar, hakemler ve takım yöneticileriyle etkileşim gibi tüm Basketbol Operasyonları süreçlerinden sorumlu olacak.
Ayrıca, NBA'in rekabet seviyesini üst düzeyde tutmak adına ileriye dönük stratejiler geliştirmek de sorumluluk alanına girecek.
Spruell açıklamasında, "James, NBA genelinde ilham verici liderliği ve takım arkadaşlığıyla büyük saygı gören bir isim. Oyuna olan derin bilgisi ve ilişkisel yetkinlikleri, NBA'in bugünü ve geleceğini şekillendirmede ona büyük avantaj sağlayacak," dedi.
Jones ise yaptığı ilk açıklamada, "Basketbol Operasyonları departmanını yönetmek benim için büyük bir onur ve heyecan kaynağı. Oyuna olan tutkumla bu yeni görevde katkı sağlamak, yetenekli profesyonellerle birlikte çalışmak için sabırsızlanıyorum," ifadelerini kullandı.
Jones, saha kariyerinde 14 NBA sezonunda forma giymiş ve 2008-2017 yılları arasında Oyuncular Birliği'nin sekreterlik görevini üstlenmişti.