NBA, Phoenix Suns'ın eski genel menajeri James Jones'un, Basketbol Operasyonları Başkan Yardımcısı ve Baş Sorumlusu olarak atandığını duyurdu.Jones, bu görevinde Lig Operasyonları Başkanı Byron Spruell'e bağlı çalışacak.Daha önce bu pozisyonu yürüten Joe Dumars, Nisan ayında New Orleans Pelicans'ta aynı göreve getirilmişti.Phoenix Suns yönetiminde sekiz yıl geçiren Jones, son olarak genel menajerlik görevini üstlenmiş ve takımı NBA Finalleri'ne taşıyan kadronun inşasında önemli rol oynamıştı.Yeni görevinde, oyun kurallarının geliştirilmesi ve yorumlanması, oyuncu ve takım davranışları, maçla ilgili düzenlemeler ile koçlar, hakemler ve takım yöneticileriyle etkileşim gibi tüm Basketbol Operasyonları süreçlerinden sorumlu olacak.Ayrıca, NBA'in rekabet seviyesini üst düzeyde tutmak adına ileriye dönük stratejiler geliştirmek de sorumluluk alanına girecek.Spruell açıklamasında,dedi.Jones ise yaptığı ilk açıklamada,ifadelerini kullandı.Jones, saha kariyerinde 14 NBA sezonunda forma giymiş ve 2008-2017 yılları arasında Oyuncular Birliği'nin sekreterlik görevini üstlenmişti.