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Galatasaray'ın acı kaybı: Mehmet İsmail Sarıkaya

Galatasaray, Sportif AŞ Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet İsmail Sarıkaya'nın hayatını kaybettiğini açıkladı.

calendar 10 Temmuz 2025 14:59 | Son Güncelleme Tarihi: 10 Temmuz 2025 15:03
Haber: Sporx.com
Galatasaray'ın acı kaybı: Mehmet İsmail Sarıkaya
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Galatasaray, Sportif AŞ Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet İsmail Sarıkaya'nın hayatını kaybettiğini duyurdu.

Galatasaray'ın açıklaması şu şekilde:

"Kulübümüzde üç dönem Yönetim Kurulu Üyeliği, mevcut dönemde Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinin yanı sıra üç dönem 1905 GSYİAD Başkanlığı gibi çeşitli kademelerde camiamıza önemli hizmetlerde bulunan 11671 Sicil Numaralı Üyemiz Mehmet İsmail Sarıkaya'nın vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.


Merhumun cenazesi 12 Temmuz Cumartesi günü Etiler Camii'nde öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazından sonra defnedilecektir.

Mehmet İsmail Sarıkaya'ya Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı dileriz."

Sporx olarak Sarıkaya'ya Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve Galatasaray camiasına başsağlığı dileriz.

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