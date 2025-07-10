Foça'da Uluslararası Yelken Şenliği düzenlenecek

TÜRK-YUNAN DOSTLUĞUNA KATKI

İzmir'in Foça ilçesinde geçen yıl 28-29 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilen yelken şenliğinin ikincisi bu yıl uluslararası nitelikli olarak yapılacak. 2. MW Phokaia Uluslararası Yelken Şenliği, Midilli Adası'ndan Yunan yelkencilerin de katılımıyla ve geçen yıldan farklı olarak Midilli rotasının da eklenmesiyletarihlerinde Ege'nin mavi sularında barış rüzgarları estirecek.MW Phokaia Yelken Şenliği, geçtiğimiz yıl 45 yelkenli yat ve 300 yelkenci ile Ege sularında renkli görüntüler oluştururken, sahildeki etkinlikleriyle de 600'ün üzerinde katılımcıya unutulmaz anlar yaşattı. Bu yıl katılan tekne, sporcu sayısı ve izlenecek rotalarla Kuzey Ege'nin bugüne kadar yapılan en büyük yelken şenliği niteliğini kazanacak etkinlikler için çalışmalar son hızla sürdürülüyor.Foça Kaymakamlığı, Foça Belediyesi, Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) ve Türkiye Otelciler Federasyonu'nun (TÜROFED) destekleri, MW Phokaia Beach Resort ev sahipliği, Reha Midilli Phokaia Yelken Kulübü ve Midilli Açık Deniz Yelken Kulübü işbirliği ve çeşitli firmaların sponsorluğuyla düzenlenecek şenlik iki yaka yelkencilerinin ortak bir organizasyonda buluşmalarını sağlarken, gelecekte yapılacak etkinlikler içinde temel oluşturacak. İki etap halinde yapılacak şenlikte birinci etap Foça, ikinci etap Yunanistan'ın Midilli Adası'nın Mitillini kentinde tamamlanacak.Şenlik, bölgenin doğal güzellikleri ve turistik zenginliklerini ortaya koyarak turizme katkı sağlamanın yanı sıra, Kuzey Ege ile Foça parkurlarının deniz sporları için uygunluğunu da gözler önüne sermeyi, gelecekte ulusal ve uluslararası etkinliklere, şampiyonalara ev sahipliği yapmanın altyapısını oluşturmayı hedefliyor. Organizasyon, Türk-Yunan dostluğuna katkıya, Egenin iki yakasının ortak projelerde buluşmasına, kültürlerarası alışverişe ve barışa hizmet etmeyi amaçlıyor.