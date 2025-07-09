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Al-Qadsiah, Retegui için anlaştı!

Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Qadsiah, Mateo Retegui'yi kadrosuna katabilmek için Atalanta ile anlaşmaya vardı.

calendar 09 Temmuz 2025 21:05
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Al-Qadsiah, Retegui için anlaştı!
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Suudi Pro Ligi kulüplerinden Al-Qadsiah, kadrosuna İtalya'dan yıldız bir forvet getirmeye çok yakın.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Al-Qadsiah, Atalanta ile Mateo Retegui transferi için 67 milyon Euro karşılığında anlaşma sağladı.

Retegui, Al-Qadsiah'a transfer olduktan sonra İtalya'dan aldığı maaşın 6 katını burada alacak.
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