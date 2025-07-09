Al-Qadsiah, Retegui için anlaştı!

Suudi Pro Ligi kulüplerinden Al-Qadsiah, kadrosuna İtalya'dan yıldız bir forvet getirmeye çok yakın.



Fabrizio Romano'nun haberine göre; Al-Qadsiah, Atalanta ile Mateo Retegui transferi için 67 milyon Euro karşılığında anlaşma sağladı.



Retegui, Al-Qadsiah'a transfer olduktan sonra İtalya'dan aldığı maaşın 6 katını burada alacak.