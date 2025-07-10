KONSER RÜZGARI ESECEK

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Bu sene 18-20 Temmuz tarihlerinde 8'inci kez düzenlenecek Uludağ Premium Ultra Trail'de 20 ülkeden 2650 sporcu mücadele edecek.Uludağ Alan Başkanlığı'nın ev sahipliğinde Uludağ Premium isim sponsorluğundasloganıyla bu sene 8'incisi gerçekleştirilecek Ultra Trail, katılımcılarını 6 ayrı parkurda ağırlayacak.2543 metre yükseklikteki Uludağ'da gerçekleşecek yarış kıyasıya mücadelelere sahne olacak.8'inci kez düzenlenecek Uludağ Premium Ultra Trail heyecanına son 8 gün kaldı. 18-20 Temmuz tarihlerindeki yarış; Mint Organizasyon tarafından, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Bursa Valiliği, Uludağ Alan Başkanlığı, Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Türkiye Atletizm Federasyonu, ANDA Arama Kurtarma katkılarıyla gerçekleşecek.Her sene birçok ülkeden sporcuyu ağırlayan Uludağ Premium Ultra Trail, bu yıl da koşucuların gözdesi oldu. 20 ülkeden 2650 sporcu, Uludağ'ın muhteşem doğasında koşu deneyimini yaşayacak. Türkiye'nin yanı sıra Büyük Britanya, Almanya, İran, Kanada, ABD, Kosova, Rusya, Gürcistan, Fransa, İsviçre, Polonya, Danimarka, Belçika, Yunanistan, Macaristan, Azerbaycan, Turks ve Caicos Adaları, Cezayir ve İsveç'ten sporcular kıyasıya mücadele edecek.Uludağ Premium Ultra Trail (UPUT), bir yarış olma özelliğinin yanı sıra katılımcılara benzersiz anlar yaşatacak. Geçtiğimiz yıllarda da farklı etkinliklerle adından söz ettiren organizasyon, bu sene de birçok yenilik sunacak.Etkinlik kapsamında Ceren Toksöz, Neyzen ve Can Gox sahne alarak, yarış severlere keyifli anlar yaşatacak.Uludağ Premium Ultra Trail birbirinden önemli 6 ayrı parkurda koşulacak. Bu sene yeni eklenen 42K'lık parkur ise katılımcıların yoğun ilgisiyle karşılandı.Uludağ Premium Ultra Trail (UPUT100K): 100 km ve 4 bin 620 metre yükseklik kazanımı ile %60 patika, %30 single track ve %10 asfalt yoldan oluşan patika koşusu, 19 Temmuz Cumartesi günü sabah saat 06:00'da start alacak ve 21 saatlik bir bitirme zamanına sahip olacak.Uludağ Premium Advanced Trail (UPA66K): 66 km ve 3 bin 600 metre yükseklik kazanımı ile %50 patika, %43 single track ve %7 asfalt yoldan oluşan yarış, 19 Temmuz Cumartesi günü saat 06:00'da başlayacak ve 15 saatlik bir bitirme zamanına sahip olacak.Uludağ Premium Medium Trail (UPM42K): 42 km ve 2 bin 353 metre yükseklik kazanımı ile %55 patika, 40 single track ve %5 asfalt yoldan oluşan yarış, 19 Temmuz Cumartesi sabahı 07:00'da başlayacak ve 12,5 saat bitirme zamanına sahip olacak.Uludağ Premium Epix Trail (UPGE30K): 30 km ve bin 510 metre yükseklik kazanımı ile %65 patika, %30 single track ve %5 asfalt yoldan oluşacak. Uludağ bölgesinin en güzel doğa manzaraları içerisinde geçecek yarış, 19 Temmuz Cumartesi sabahı saat 08:00'da start alacak 8 saatlik bitirme zamanına sahip olacak.Uludağ Premium Trail (UP16K): 16 km ve 500 metre yükseklik kazanımı ile %20 patika, %70 single track ve %10 asfalt yolda koşulacak. Yarış, 19 Temmuz Cumartesi günü saat 09:00'da start alacak.Uludağ Premium Trail (UP6K): 6 km ve 210 metre yükseklik kazanımı ile %20 patika, %60 single track ve %20 asfalt yolda gerçekleşecek. Mücadele 20 Temmuz Pazar günü saat 09.00'da başlayacak.ULUDAĞ PREMIUM ULTRA TRAIL 100K: Oteller bölgesinden başlayacak yarış, sırasıyla Cennettepe, Kirazlıyayla, Süleymaniye, Hünkar Köşkü, Zeyniler Köyü, Cumalıkızık, Kürekli Şelalesi, Saitabat Şelalesi, Alaçam, Buzul Göletler bölgesinden Uludağ küçük zirve yaptıktan sonra tekrar Cennettepe üzerinden oteller bölgesinde son bulacak.ULUDAĞ PREMIUM ADVANCED TRAIL 66K: Oteller bölgesinden başlayacak yarış, sırasıyla Cennettepe, Kirazlıyayla, Sarıalan, Tonoz Yayla, Zeyniler Köyü, Cumalıkızık, Kürekli Şelalesi, Saitabat Şelalesi, buzul göletler bölgesinden Uludağ küçük zirve yaptıktan sonra tekrar Cennettepe üzerinden oteller bölgesinde sona erecek.ULUDAĞ PREMIUM MEDIUM TRAIL 42K: Oteller bölgesinden başlayacak yarış sırasıyla Uludağ Volfram Bölgesi, Keşiş Tepe üzerinden Cennettepe, Kirazlıyayla, Zeyniler Köyü, Sarıalan, Softaboğan güzergahını takip ederek oteller bölgesinde bitecek.ULUDAĞ PREMIUM EPIC TRAIL 30K: Oteller bölgesinden başlayacak yarış, 1. Oteller Bölgesi üzerinden Cennettepe, Kirazlıyayla, Sarıalan, Tonoz Yayla, Zeyniler Köyü, Kurbağakaya üzerinden oteller bölgesinde sona erecek.ULUDAĞ PREMIUM TRAIL 16K: Oteller bölgesinden başlayacak yarış, 1. Oteller Bölgesi üzerinden Sarıalan, Kurbağakaya ve Softaboğan Şelalesi'nden geçerek oteller bölgesinde son bulacak.ULUDAĞ PREMIUM TRAIL 6K: Oteller bölgesinden başlayacak yarış, 1. Oteller Bölgesi üzerinden Kurbağakaya tekrar oteller bölgesine ulaşarak son bulacak.Erkek / Kadın Genel KlasmanErkek / Kadın 40- (20 Temmuz 1985 – 19 Temmuz 2007)Erkek / Kadın 40+ (20 Temmuz 1975 – 19 Temmuz 1985)Erkek / Kadın 50+ (20 Temmuz 1965 – 19 Temmuz 1975)Erkek / Kadın 60+ (19 Temmuz 1965 ve öncesi doğumlular)