10 Temmuz
Sabah FK-NK Celje
19:00
10 Temmuz
AEK Larnaca-Partizan
19:30
10 Temmuz
Paksi SE-CFR Cluj
20:00
10 Temmuz
Levski-Hapoel Beer Sheva
20:30
10 Temmuz
Shakhtar-Ilves
21:00
10 Temmuz
Spartak Trnava-Haecken
21:15
10 Temmuz
Legia Warszawa-Aktobe
22:00
10 Temmuz
SKN St. Poelten-Beşiktaş
20:00

Samsunspor'da Musaba transferinde mutlu son

Samsunspor, Sheffield Wednesday forması giyen Anthony Musaba ile 4 yıllık anlaşma sağladı.

calendar 10 Temmuz 2025 13:25
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Samsunspor'da Musaba transferinde mutlu son
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Sezon öncesi iddialı bir kadro ile sezona başlamak isteyen Samsunspor, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Kırmızı-beyazlılar için son olarak çarpıcı bir transfer iddiası öne sürüldü.

Ertan Süzgün'ün haberine göre, Samsunspor, Sheffield Wednesday forması giyen Anthony Musaba ile 4 yıllık anlaşma sağladı. Haberde bonservis ve maaş detaylarına değinilmedi.

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon 32 maçta oynayan 24 yaşındaki Hollandalı sağ kanat, 4 gol ve 6 asist kaydetti. Musaba'nın kulübüyle 1 sezon sözleşmesi kalırken, 1.5 milyon Euro değeri bulunuyor.
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.