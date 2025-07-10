Samsunspor'da Musaba transferinde mutlu son

Sezon öncesi iddialı bir kadro ile sezona başlamak isteyen Samsunspor, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Kırmızı-beyazlılar için son olarak çarpıcı bir transfer iddiası öne sürüldü.



Ertan Süzgün'ün haberine göre, Samsunspor, Sheffield Wednesday forması giyen Anthony Musaba ile 4 yıllık anlaşma sağladı. Haberde bonservis ve maaş detaylarına değinilmedi.



PERFORMANSI



Geçtiğimiz sezon 32 maçta oynayan 24 yaşındaki Hollandalı sağ kanat, 4 gol ve 6 asist kaydetti. Musaba'nın kulübüyle 1 sezon sözleşmesi kalırken, 1.5 milyon Euro değeri bulunuyor.