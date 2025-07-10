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23 yaş altı milli kanocular Avrupa'da 3 madalya kazandı

Milli sporcular, Romanya'da düzenlenen Avrupa Gençler ve 23 Yaş Altı Durgunsu Kano Şampiyonası'nda 3 bronz madalyayı ülkemize kazandırdı.

calendar 10 Temmuz 2025 13:13
Haber: AA, Fotoğraf: AA
23 yaş altı milli kanocular Avrupa'da 3 madalya kazandı
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Milli sporcular, Romanya'da düzenlenen Avrupa Gençler ve 23 Yaş Altı Durgunsu Kano Şampiyonası'nda 3 bronz madalya elde etti.

Türkiye Kano Federasyonunun açıklamasına göre Işılsu Karvan ve Özgenas Yıldız, K2 500 metre kategorisinde Avrupa üçüncüsü oldu ve Türkiye'ye bu kategorideki ilk Avrupa madalyasını getirdi.

Milli sporculardan Muhammet Sulak ve Hasan Saraç K2 1000 metre, Rahmi Karahan ise K1 500 metre kategorisinde bronz madalya kazandı.

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