Galatasaray'ın transfer gündeminde bulunan Inter'li Hakan Çalhanoğlu transferinde flaş bir gelişme yaşandı. Milli yıldızın babası Hüseyin Çalhanoğlu, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.
Hüseyin Çalhanoğlu, Hakan Çalhanoğlu'nun ve kendisinin bulunduğu videoyu "Geliyoruz" şarkısıyla bir paylaştı. Bu paylaşım sosyal medyada taraftarlarca yankı uyandırdı.
TRANSFERDE SON DURUM NE?
Gianluca Di Marzio'nun son haberine göre; Hakan Çalhanoğlu, Inter'de kalacak. Galatasaray ile Inter arasında görüşmelerin sürmesi için gerekli şartların oluşmadığı yönündeydi.
Çıkan bu olumsuz habere rağmen Hakan Çalhanoğlu'nun bu paylaşımı sarı-kırmızılı taraftarların kafasını karıştırdı.
Hüseyin Çalhanoğlu, Hakan Çalhanoğlu'nun ve kendisinin bulunduğu videoyu "Geliyoruz" şarkısıyla bir paylaştı. Bu paylaşım sosyal medyada taraftarlarca yankı uyandırdı.
TRANSFERDE SON DURUM NE?
Gianluca Di Marzio'nun son haberine göre; Hakan Çalhanoğlu, Inter'de kalacak. Galatasaray ile Inter arasında görüşmelerin sürmesi için gerekli şartların oluşmadığı yönündeydi.
Çıkan bu olumsuz habere rağmen Hakan Çalhanoğlu'nun bu paylaşımı sarı-kırmızılı taraftarların kafasını karıştırdı.