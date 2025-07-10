Marko Arnautovic için transfer açıklaması!

Marko Arnautovic'in kardeşi ve menajeri Daniel Arnautovic, Avusturyalı golcünün geleceğine dair konuştu.
Daniel Arnautovic, "Marko, şu anda tatilde ve formda kalmak için antrenmanlarına devam ediyor. Rapid'in büyük ilgisi var ve iletişim halindeyiz, şu anda durum bu. Avusturya'da yazılanların çoğu doğru değil. Şu anda herhangi bir anlaşma yok." dedi.
36 yaşındaki Arnautovic, Inter'den ayrılmasının ardından Beşiktaş'ın da gündemine gelmişti.
Inter'de geride kalan sezonda 28 maçta süre bulan 36 yaşındaki deneyimli golcü, 7 gol attı ve 2 asist yaptı.
Daniel Arnautovic, "Marko, şu anda tatilde ve formda kalmak için antrenmanlarına devam ediyor. Rapid'in büyük ilgisi var ve iletişim halindeyiz, şu anda durum bu. Avusturya'da yazılanların çoğu doğru değil. Şu anda herhangi bir anlaşma yok." dedi.
36 yaşındaki Arnautovic, Inter'den ayrılmasının ardından Beşiktaş'ın da gündemine gelmişti.
Inter'de geride kalan sezonda 28 maçta süre bulan 36 yaşındaki deneyimli golcü, 7 gol attı ve 2 asist yaptı.